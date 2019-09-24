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24 сентября 00:12

СПЧ рекомендовал прокуратуре добиваться отмены обвинительных приговоров Устинову и Котову

Совет по правам человека направил прокурору Москвы письмо, в котором просит добиться отмены обвинительных приговоров Павлу Устинову и Константину Котову

СПЧ рекомендовал прокуратуре добиваться отмены обвинительных приговоров Устинову и Котову
Фото: News.ru

Совет по правам человека при президенте направил прокурору Москвы Денису Попову письмо, в котором просит добиться отмены обвинительных приговоров актеру Павлу Устинову и гражданскому активисту Константину Котову.

Правозащитники аргументировали свое требование тем, что во время разбирательств по делу Устинова и Котова Тверской суд «по сути исключил состязательность в данном судебном процессе». Суд, в частности, отказался смотреть видеозаписи, которые полностью опровергают позицию стороны обвинения». Кроме того, в деле Котова суд проигнорировал позицию Конституционного суда о применении «дадинской» статьи.

Совет по правам человека также положительно оценил действия прокуратуры по освобождению Павла Устинова под подписку о невыезде, но счел данную меру недостаточной.

Напомним, актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за то, что якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии во время задержания. При этом в интернете были обнародованы видеозаписи задержания актера, на которых видно, что он не наносил удара силовику.

Константина Котова приговорили к 4 годам лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов.

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