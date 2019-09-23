ФСБ начала использовать декларации об амнистии капиталов против бизнеса
Российские юристы столкнулись с такой практикой впервые, поскольку ранее в правительстве уверяли, что амнистия капиталов никогда не будет использована против бизнесменов
Федеральная служба безопасности России использовала декларацию об амнистии капиталов в качестве доказательства по уголовному делу, а суд счел это законным. Российские юристы столкнулись с такой практикой впервые, поскольку ранее в правительстве уверяли, что амнистия капиталов никогда не будет использована против бизнесменов.
«Ведомости» узнали, что в 2017 году ФСБ получила от Федеральной налоговой службы декларацию об амнистии капиталов бизнесмена Валерия Израйлита, которую он подал в 2016 году. В ней предприниматель перечислил подконтрольные ему иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета.
Сейчас на основании этих данных ФСБ обвиняет Валерия Израйлита в выводе средств за границу по подложным документам и легализации средств, полученных преступным путем.
По версии следствия, бизнесмен якобы собирался купить у подконтрольной ему компании свою же яхту, чтобы объяснить вывод средств в 2013 году, но затем расторг договор.
Адвокаты Валерия Израйлита уверены в том, что ФСБ не имела права использовать декларацию об амнистии капиталов, поскольку это запрещает закон о добровольном декларировании активов и счетов. Этот закон распространяется на любые преступления, а не только на налоговые.
Смольнинский суд Санкт-Петербурга встал на сторону силовиков и отказался исключить декларацию из дела г-на Израйлита.
Отметим, что еще в 2018 году глава Минфина России Антон Силуанов уверял, что бизнес может пользоваться амнистией капитала и не опасаться, что данная информация попадет в СМИ, правоохранительным органам и будет использована против них.
Аналогичное заявление делал и президент Владимир Путин. Глава государства обещал, что в обмен на легализацию доходов и имущества бизнесмены получат гарантии того, что их не будут «таскать по различным органам, в том числе правоохранительным».