Родственники главы администрации президента владеют недвижимостью на 1,6 млрд рублей
Близкие родственники главы Администрации президента России Антона Вайно оказались владельцами недвижимости общей стоимостью 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает издание Republic со ссылкой на данные Росреестра
Близкие родственники главы Администрации президента России Антона Вайно оказались владельцами недвижимости общей стоимостью 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает издание Republic со ссылкой на данные Росреестра.
В 2006 году Антон Вайно получил от мэрии Москвы квартиру площадью 85,4 кв.м. в Руновском переулке примерной стоимостью 32 млн рублей. Через три года чиновник подарил эту квартиру полной тезке своей тещи Галине Шуленковой.
До 2007 года Антон Вайно также числился собственником квартиры на Таганке площадью 71,1 кв.м. с рыночной стоимостью 20,4 млн рублей.
В 2010 году семья Вайно получила от Управления делами президента квартиру в ЖК «Дом на Тишинке» площадью 155,5 кв.м. Сейчас ее собственниками являются Елена Шуленкова и Александра Вайно (предположительно, супруга и дочь кремлевского чиновника). Стоимость этого объекта недвижимости оценивается в 115 млн рублей.
В 2012 году Елена Шуленкова приобрела земельный участок и два дома в некоммерческом партнерстве индивидуальных застройщиков «Речное» в подмосковной Барвихе, а затем продала эти объекты Татьяне Эриковне Ежевской – тете Антона Вайно. Эта недвижимость оценивается в 500 млн рублей.
В 2013 году отец Антона Вайно Эдуард Вайно и вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами «АвтоВАЗа» купил земельный участок на 2840 кв.м. и дом в 454,2 кв.м. на территории проекта «Пирогово» на берегу Клязьмы, а через год передал его сыну. Примерная стоимость недвижимости составляет 256,9 млн рублей.
В 2017 году Антон Вайно землю и дом в Пирогово продал и задекларировал доход в размере 255,8 млн рублей. Теперь новыми владельцами этого участка являются родители главы Минпромторга Дениса Мантурова.
В 2017 и 2018 годах Антон Вайно купил в Пирогово три участка общей площадью 17555 кв.м. и два дома (214,5 кв.м. и 1227,2 кв.м.), но в его декларации был указан только один из этих домов.
Общая стоимость недвижимости семьи Антона Вайно составляет 1,6 млрд рублей, а доход чиновника и его супруги с 2011 года составил 342 млн рублей, при том что основная часть этого дохода – средства от продажи части недвижимости.