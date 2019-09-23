Минфин анонсировал масштабные сокращения государственных служащих
В рамках реформы власти планируют в течение нескольких лет провести масштабное сокращение числа госслужащих. Чиновникам, которых минует сокращение, повысят зарплату
Правительство анонсировало проведение реформы в сфере государственного управления в 2020 году.
Первый замглавы Министерства финансов Татьяна Нестеренко сообщила РИА Новости, что в рамках реформы власти планируют в течение нескольких лет провести масштабное сокращение числа госслужащих. Чиновникам, которых минует сокращение, повысят зарплату.
В Минфине подсчитали, что без сокращения аппарата госслужащих зарплаты дальше будут только индексировать по инфляции, а на повышение окладов всем чиновникам из бюджета ежегодно будут тратить дополнительные 100 млрд рублей.
В рамках реформы также планируется структурное совершенствование государственного аппарата. В частности, планируется территориальные органы министерств и ведомств преобразовать в филиалы.
Ранее Министерство финансов неоднократно жаловалось расширение аппарата чиновников. Так, только за 2017 год численность госслужащих выросла на 1,2% по сравнению с 2016-м и превысила 2 миллиона человек.