Меню
Общество
Формула обмана мэра Собянина
Москва
Общество
23 сентября 06:21

Верховный суд отклонил жалобу москвича на сокращение бесплатной парковки с 15 до 5 минут

Верховный суд России оставил в силе решение Мосгорсуда об отказе в удовлетворении иска юриста Виктора Вэскера, который пытался оспорить действующие правила оплаты парковки в Москве

Верховный суд отклонил жалобу москвича на сокращение бесплатной парковки с 15 до 5 минут
Фото: m.gazeta.ru

Верховный суд России оставил в силе решение Мосгорсуда об отказе в удовлетворении иска юриста Виктора Вэскера, который пытался оспорить действующие правила оплаты парковки в Москве.

В департаменте транспорта Москвы сообщили агентству «Москва», что Виктор Вэскер хотел оспорить в суде введение 5-минутного периода, предназначенного для оплаты парковки. Юрист отметил, что пяти минут недостаточно для оплаты стоянки автомобиля через паркомат, которые далеко не всегда есть в шаговой доступности.

Суды постановили, что оплата за парковку через паркомат не является единственным возможным способом оплаты, а 98% автомобилистов оплачивают парковку с помощью мобильного приложения или SMS. В Дептрансе и суде считают, что этот процесс занимает две-три минуты. При этом суд не принял во внимание тот факт, что в работе приложения для оплаты парковки часто происходят сбои, а sms приходят с опозданием.

Напомним, ранее у столичных автомобилистов было 15 бесплатных минут стоянки, а с 15 декабря 2018 года Дептранс сократил этот период до 5 минут. Чиновники их столичной мэрии считают, что бесплатная 15-минутная стоянка создавала дополнительный трафик.

Материалы по теме
Мэрию Москвы заподозрили в подготовке почвы для повышения стоимости платной парковки
Правительство решило ограничить число инвадидов с правом на бесплатную парковку
В Госдуме предложили ввести повышенные штрафы за неоплату парковки для владельцев дорогих машин
Сейчас на главной
Россию снова отстраняют от Олимпийских игр
Горячие новости
Россию снова отстраняют от Олимпийских игр
Российские спортсмены могут быть отстранены от участия в летней Олимпиаде-2020 в Токио из-за подозрений в махинациях с допинг-пробами в адрес Московской антидопинговой лаборатории
Отравление на миллион
Горячие новости
Отравление на миллион
Житель британского Эймсбери Чарли Роули намерен отсудить у российских властей компенсацию в размере одного миллиона фунтов стерлингов за отравление ядовитым веществом «Новичок»
Недобрый дом
Горячие новости
Недобрый дом
В Москве жители одного из домов потребовали выселить семьи с онкобольными детьми из квартиры, которую для них на время лечения арендует благотворительный фонд «Спаси жизнь»
Российские спортсмены подали в суд на гендиректора РУСАДА
Горячие новости
Российские спортсмены подали в суд на гендиректора РУСАДА
Поводом для обращения в суд стало интервью Юрия Гануса французскому изданию L'Equipe, в котором он раскритиковал руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)
Горячие новости
Мосгорсуд отказался признавать вред противогололедных реагентов для экологии
Мосгорсуд отказал в апелляции муниципальных депутатов Юлии Галяминой, Константина Янкаускаса и Ильи Яшина на решение суда первой инстанции по их иску к Департаменту городского хозяйства столицы о незаконности использования химических реагентов
Госдума рассмотрит законопроект об обязательном горячем питании для школьников
Горячие новости
Госдума рассмотрит законопроект об обязательном горячем питании для школьников
Депутаты Госдумы РФ рассмотрят законопроект об организации в школах обязательного горячего питания для учащихся младших классов
Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры освободил из СИЗО актера Павла Устинова
Горячие новости
Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры освободил из СИЗО актера Павла Устинова
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры о смягчении меры пресечения актеру Павлу Устинову, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти
Минобороны подготовило законопроект об ужесточении правил призыва в армию
Горячие новости
Минобороны подготовило законопроект об ужесточении правил призыва в армию
Минобороны России подготовило законопроект, согласно которому отсутствие в паспорте штампа регистрации или проживание не по месту прописки не будет являться препятствием для призыва в армию
Кремль против шамана
Горячие новости
Кремль против шамана
Минздрав республики Якутия сообщил о госпитализации шамана Александра Габышева, который пешком шел в Москву «изгонять Путина», в психиатрическую больницу. Днем ранее стало известно о проведении силовой операции по задержанию шамана
Самые «честные» выборы
Горячие новости
Самые «честные» выборы
Жители Санкт-Петербурга получают в соцсети «ВКонтакте» сообщения с предложением принять участие в согласованных митингах «За честно прошедшие выборы» 21 и 22 сентября. За участие людям предлагают 600 рублей
Госдума приняла законопроект о повышении акцизов на вино с 2020 года
Горячие новости
Госдума приняла законопроект о повышении акцизов на вино с 2020 года
Депутаты Госдумы утвердили законопроект об увеличении акцизов на вино, а также установлении ставок акцизов на все подакцизные товары, которые будут проиндексированы на 4% от значений 2021 года
«Совет женщин Владикавказа» попросили объявить Артемия Лебедева персоной нон грата в Северной Осетии
Горячие новости
«Совет женщин Владикавказа» попросили объявить Артемия Лебедева персоной нон грата в Северной Осетии
В организации отметили, что даже после личного визита в Беслан Артемий Лебедев «посчитал возможным для себя оскорбить пострадавших в теракте нецензурной и откровенной ложью»
«Просыпаешься ночью от страха, что уснул в автобусе»
Горячие новости
«Просыпаешься ночью от страха, что уснул в автобусе»
Москвичи рассказали, что не могут спокойно спать из-за того, что из динамиков проезжающего мимо автобусов звучат слишком громкие объявления остановок. Такая ситуация сложилась из-за того, что звуковые системы расположены снаружи автобуса, а не внутри
Россию накрыла волна поддельных номеров. Чем это грозит?
ГИБДД
Россию накрыла волна поддельных номеров. Чем это грозит?
На нарушения автомобилями-двойниками из разных регионов жалуются водители — им приходится оспаривать многочисленные штрафы, а самих нарушителей найти крайне сложно
Депутатов от «Единой России» нет, а фракция есть
Горячие новости
Депутатов от «Единой России» нет, а фракция есть
Депутаты Мосгордумы нового созыва приняли в первом чтении поправки в собственный регламент, которые позволят сформировать фракцию партии «Единая Россия». Документ поддержали 24 депутата
«Черный список» судей
Горячие новости
«Черный список» судей
Уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов анонсировал создание «черного списка» судей. В этот рейтинг судей будут включать на основании результатов экспертной оценки судейских решений
«Мне только спросить»
Горячие новости
«Мне только спросить»
В Калининграде в одной из городских больниц появился новый вид обращения в электронной очереди. Теперь посетители могут занять очередь для того, чтобы «просто спросить». Интернет-пользователи похвалили администрацию медицинского учреждения за юмор
Московские больницы из-за срыва госзакупок остались без вакцин от бешенства
Горячие новости
Московские больницы из-за срыва госзакупок остались без вакцин от бешенства
В московских городских больницах минувшим летом возник дефицит вакцин от бешенства, которое, к слову, может привести к летальному исходу. Проблема возникла из-за того, что препараты просто не закупили