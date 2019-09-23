Верховный суд отклонил жалобу москвича на сокращение бесплатной парковки с 15 до 5 минут
Верховный суд России оставил в силе решение Мосгорсуда об отказе в удовлетворении иска юриста Виктора Вэскера, который пытался оспорить действующие правила оплаты парковки в Москве
Верховный суд России оставил в силе решение Мосгорсуда об отказе в удовлетворении иска юриста Виктора Вэскера, который пытался оспорить действующие правила оплаты парковки в Москве.
В департаменте транспорта Москвы сообщили агентству «Москва», что Виктор Вэскер хотел оспорить в суде введение 5-минутного периода, предназначенного для оплаты парковки. Юрист отметил, что пяти минут недостаточно для оплаты стоянки автомобиля через паркомат, которые далеко не всегда есть в шаговой доступности.
Суды постановили, что оплата за парковку через паркомат не является единственным возможным способом оплаты, а 98% автомобилистов оплачивают парковку с помощью мобильного приложения или SMS. В Дептрансе и суде считают, что этот процесс занимает две-три минуты. При этом суд не принял во внимание тот факт, что в работе приложения для оплаты парковки часто происходят сбои, а sms приходят с опозданием.
Напомним, ранее у столичных автомобилистов было 15 бесплатных минут стоянки, а с 15 декабря 2018 года Дептранс сократил этот период до 5 минут. Чиновники их столичной мэрии считают, что бесплатная 15-минутная стоянка создавала дополнительный трафик.