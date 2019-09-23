Российские финансисты предложили оценивать состояние экономики с помощью «индекса производства самогона»
Институт социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ предложил ввести «индекс производства самогона»
Институт социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ предложил ввести «индекс производства самогона» для оценки ситуации в экономике. Учитываться будет производство и потребление самогона.
Глава института Алексей Зубец сообщил «Российской газете», что по мере нарастания финансовых проблем население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию, в том числе и собственного производства.
Так, рост потребления самодельного или нелегального спиртного является индикатором снижения реальных доходов граждан, а рост потребления дорогого алкоголя - наоборот.
Отметим, что в США существует такой индикатор, как «индекс Биг Мака». С его помощью оценивается паритет покупательской способности, то есть соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определенному набору товаров и услуг.