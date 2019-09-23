Российских спортсменов могут лишить участия в Играх-2020 из-за махинаций с допингом
Российские спортсмены могут быть отстранены от участия в летней Олимпиаде-2020 в Токио из-за подозрений в махинациях с допинг-пробами в адрес Московской антидопинговой лаборатории
Российские спортсмены могут быть отстранены от участия в летней Олимпиаде-2020 в Токио из-за подозрений в махинациях с допинг-пробами в адрес Московской антидопинговой лаборатории. Российских специалистов подозревают в подделке данных, которые были переданы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
Руководство WADA считает, что информацией о допинг-пробах манипулировали последние 18 месяцев и пытались скрыть «историческое и системное употребление допинга российскими спортсменами», пишет британское издание The Telegraph.
Сообщения о подозрениях в махинациях с допинг-пробами российских атлетов появились накануне заседания, в ходе которого комитет по соответствию WADA представит доклад о деятельности Московской антидопинговой лаборатории. Если антидопинговое агентство предоставит убедительные доказательства вины России, то наших спортсменов снова отстранят от участия в Олимпийских играх, сообщает РБК.
WADA предоставило России три недели, чтобы дать пояснения по информации о «манипулировании» данными Московской антидопинговой лаборатории.
Напомним, что недавно WADA восстановило статус РУСАДА после трех лет дисквалификации из-за скандала с положительными допинг-пробами, из-за которых сборная России по легкой атлетике была отстранена от Олимпиады-2016 года, а на зимних играх 2018 года россиянам пришлось выступать под нейтральным флагом.