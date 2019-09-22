Британец Чарли Роули намерен отсудить у России миллион фунтов за отравление «Новичком»
Житель британского Эймсбери Чарли Роули намерен отсудить у российских властей компенсацию в размере одного миллиона фунтов стерлингов за отравление ядовитым веществом «Новичок»
Житель британского Эймсбери Чарли Роули намерен отсудить у российских властей компенсацию в размере одного миллиона фунтов стерлингов за отравление ядовитым веществом «Новичок».
Издание The Mirrow сообщает, что Чарли Роули нанял адвоката Патрика Магуйера, который представлял интересы жертв терактов на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году.
Британец заявил, что отравление «Новичком» очень сильно повлияло на его жизнь, поэтому он хочет справедливости. По словам Роули, он все еще страдает от побочных эффектов «Новичка».
Напомним, Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс пострадали от «Новичка» примерно через три месяца после отравления этим же ядовитым веществом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британского следствия, проживающих в Солсбери Скрипалей отравили сотрудники российских спецслужб. Само вещество находилось во флаконе из-под духов, который затем оказался в соседнем Эймсбери, где его и нашли Роули и Стерджесс. Чарли Роули успешно прошел лечение, а его подруга скончалась.