В Москве жильцы еще одного дома потребовали выселить семьи с онкобольными детьми
В Москве жители одного из домов потребовали выселить семьи с онкобольными детьми из квартиры, которую для них на время лечения арендует благотворительный фонд «Спаси жизнь»
В Москве жители одного из домов потребовали выселить семьи с онкобольными детьми из квартиры, которую для них на время лечения арендует благотворительный фонд «Спаси жизнь». Похожий случай уже происходил в декабре прошлого года в другом столичном доме, жильцы которого уверяли, что «рак это заразно».
Глава фонда «Спаси жизнь» Юлия Ромейко сообщила, что недовольные соседи угрожают онкобольным детям выселением и полицией. «То начинают дотошно расспрашивать, какие у них сопутствующие заболевания, <…> то приведут представителя управляющей компании, который, непонятно на каком основании, требует, чтобы дети и их родители не перемещались по подъезду после 19 часов! Требуют документы, московскую прописку, грозят участковым!» — написала Ромейко в своем Facebook.
У фонда «Спаси жизнь» есть проект «Добрый Дом», в рамках которого семьям с онкобольными детьми из регионов предоставляется бесплатное жилье рядом с больницей, в которой они проходят лечение.
В конце прошлого года благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» сообщал о попытке жильцов одного из домов в Москве выселить семьи с онкобольными детьми, которые приехали на лечение в Центр имени Рогачева. Старшая по подъезду заявила, что рак является заразным заболеванием и объявила сбор подписей среди других жильцов за выселение онкобольных детей, пока их дом не превратился в «рассадник инфекции».
История вызвала широкий общественный резонанс, после чего к решению проблемы подключились прокуратура и Следственный комитет. Позже жильцы дома отказались от своих претензий к иногородним гражданам, которые приезжают в столицу на лечение.