Российские спортсмены подали в суд на гендиректора РУСАДА
Поводом для обращения в суд стало интервью Юрия Гануса французскому изданию L'Equipe, в котором он раскритиковал руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)
Девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы иск против гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
Поводом для обращения в суд стало интервью Юрия Гануса французскому изданию L'Equipe, в котором он раскритиковал руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и заявил, что спортсменам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови.
Истцы утверждают, что заявления главы РУСАДА не соответствуют действительности и потребовали опровержения, сообщает РИА Новости.