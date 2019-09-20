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20 сентября 14:33

Мосгорсуд отказался признавать вред противогололедных реагентов для экологии

Мосгорсуд отказал в апелляции муниципальных депутатов Юлии Галяминой, Константина Янкаускаса и Ильи Яшина на решение суда первой инстанции по их иску к Департаменту городского хозяйства столицы о незаконности использования химических реагентов

Мосгорсуд отказался признавать вред противогололедных реагентов для экологии

Мосгорсуд отказал в апелляции муниципальных депутатов Юлии Галяминой, Константина Янкаускаса и Ильи Яшина на решение суда первой инстанции по их иску к Департаменту городского хозяйства столицы о незаконности использования химических реагентов.

Заседание Мосгорсуда проходило с участием представителя Департамента городского хозяйства и без самых истцов. Представитель мэрии просил отказать в удовлетворении апелляции муниципальных депутатов.

По версии истцов, химические реагенты наносят большой вред окружающей среде и здоровью окружающих, поэтому их использование незаконно. Суд в ходе рассмотрения жалобы встал на сторону мэрии Москвы и признал экологическую безопасность противогололедных реагентов.

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