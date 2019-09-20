Мосгорсуд отказался признавать вред противогололедных реагентов для экологии
Мосгорсуд отказал в апелляции муниципальных депутатов Юлии Галяминой, Константина Янкаускаса и Ильи Яшина на решение суда первой инстанции по их иску к Департаменту городского хозяйства столицы о незаконности использования химических реагентов
Мосгорсуд отказал в апелляции муниципальных депутатов Юлии Галяминой, Константина Янкаускаса и Ильи Яшина на решение суда первой инстанции по их иску к Департаменту городского хозяйства столицы о незаконности использования химических реагентов.
Заседание Мосгорсуда проходило с участием представителя Департамента городского хозяйства и без самых истцов. Представитель мэрии просил отказать в удовлетворении апелляции муниципальных депутатов.
По версии истцов, химические реагенты наносят большой вред окружающей среде и здоровью окружающих, поэтому их использование незаконно. Суд в ходе рассмотрения жалобы встал на сторону мэрии Москвы и признал экологическую безопасность противогололедных реагентов.