Госдума рассмотрит законопроект об обязательном горячем питании для школьников
Депутаты Госдумы РФ рассмотрят законопроект об организации в школах обязательного горячего питания для учащихся младших классов
Депутаты Госдумы РФ рассмотрят законопроект об организации в школах обязательного горячего питания для учащихся младших классов. Одним из авторов этого закона является спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По словам спикера нижней палаты парламента, данный законопроект вводит понятие «здоровое питание», закрепляет его основные принципы, конкретизирует особенности качественного и безопасного питания учащихся младших классов. Документ также обязывает школы обеспечивать младшеклассников горячим питанием.
Вячеслав Володин отметил, что эта инициатива поддержана президентом, правительством и Советом Федерации.