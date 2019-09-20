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20 сентября 13:39

Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры освободил из СИЗО актера Павла Устинова

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры о смягчении меры пресечения актеру Павлу Устинову, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти

Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры освободил из СИЗО актера Павла Устинова

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры о смягчении меры пресечения актеру Павлу Устинову, которого Тверской суд приговорил к 3,5 годам по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Суд постановил, что решения по жалобе на приговор Устинов будет дожидаться не в СИЗО, а под подпиской о невыезде, сообщает «Медиазона».

Прокуратура, которая изначально просила для Павла Устинова 6 лет лишения свободы за вывихнутое плечо сотрудника Росгвардии, попросила изменить обвиняемому меру пресечения в связи с широким общественным резонансом по поводу приговора актеру. Перед этим в Кремле заявили, что приняли к сведению мнение общественности и попросили дождаться апелляции на приговор.

Возмущение общества связано с тем, что судья Тверского суда Алексей Криворучко отказался приобщать к делу видеозапись задержания Павла Устинова, которая доказывает его непричастность к вывиху росгвардейца.

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