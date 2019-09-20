Минобороны подготовило законопроект об ужесточении правил призыва в армию
Минобороны России подготовило законопроект, согласно которому отсутствие в паспорте штампа регистрации или проживание не по месту прописки не будет являться препятствием для призыва в армию
Минобороны России подготовило законопроект, согласно которому отсутствие в паспорте штампа регистрации или проживание не по месту прописки не будет являться препятствием для призыва в армию. После вступления этого закона в силу военкоматы смогут заводить учетные карточки как на официально прописанных молодых людей призывного возраста, так и тех, кто живет без регистрации, сообщают «Известия».
Согласно действующему законодательству, персональный воинский учет граждан ведется «по месту их жительства или месту пребывания». Это означает, что к военкомату могут быть приписаны только призывники с постоянной или временной регистрации в зоне ответственности комиссариата. Минобороны это ограничение хочет отменить.
Разыскивать тех, кто «фактически проживает» на подведомственной территории, военкомы будут на основании информации от учебных заведений и предприятий.
Таким образом, если молодому человеку призывного возраста не удалось зарегистрироваться по месту своего фактического пребывания, он все равно будет обязан явиться в военкомат и встать на учет.