Задержанного якутского шамана, который шел «изгнать Путина», поместили в психлечебницу
Минздрав республики Якутия сообщил о госпитализации шамана Александра Габышева, который пешком шел в Москву «изгонять Путина», в психиатрическую больницу. Днем ранее стало известно о проведении силовой операции по задержанию шамана
Минздрав республики Якутия сообщил о госпитализации шамана Александра Габышева, который пешком шел в Москву «изгонять Путина», в психиатрическую больницу. Днем ранее стало известно о проведении силовой операции по задержанию якутского шамана.
Представитель якутского Минздрава заявил, что в психлечебнице с Александром Габышевым проведут «экспертные мероприятия». «В случае если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь», - заявили в ведомстве.
Накануне СМИ сообщили о задержании Александра Габышева на границе Бурятии и Иркутской области. По словам очевидцев, безоружного шамана задерживали не менее 20 спецназовцев. Также сообщалось, что Габышеву собираются предъявить обвинение в создании экстремистского сообщества.
Оппозиционер Алексей Навальный в связи с задержанием шамана напомнил, что карательная психиатрия – старый советский КГБэшный метод, а правозащитная организация Amnesty International признала Габышева «узником совести» и потребовала его немедленного освобождения.
В свою очередь интернет-пользователи высмеяли реакцию властей на планы простого якутского шамана изгнать Владимира Путина из Кремля. «Тебя охраняет вся страна: телохранители, спецназ, Альфа, ОМОН, росгвардия, казаки, чеченцы, байкеры... Ложишься ты, спать, а заснуть не можешь, потому что где-то там, за тысячи километров в тундре он идет к тебе», - шутят пользователи социальных сетей.