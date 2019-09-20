Петербуржцам за 600 рублей предлагают поучаствовать в митинге «за честно прошедшие выборы»
Жители Санкт-Петербурга получают в соцсети «ВКонтакте» сообщения с предложением принять участие в согласованных митингах «За честно прошедшие выборы» 21 и 22 сентября. За участие людям предлагают 600 рублей
Жители Санкт-Петербурга получают в соцсети «ВКонтакте» сообщения с предложением принять участие в согласованных митингах «За честно прошедшие выборы» 21 и 22 сентября. За участие людям предлагают 600 рублей.
Издание «Бумага» пообщалось с неким «Никитой В.», который занимается рассылкой приглашений на провластный митинг. Мужчина рассказал, что ему нужно привести на акцию 130 человек. Никита также сообщил, что это мероприятие поддерживает депутат Госдумы из северной столицы Виталий Милонов.
Сам Виталий Милонов заявил журналистам, что является одним из организаторов двух митингов, однако ни о каких деньгах для их участников он не знает.
Напомним, что 8 сентября в Петербурге прошли губернаторские и муниципальные выборы. Эти выборы стали самыми скандальными за последние несколько лет. Губернаторские выборы были максимально зачищены под победу Александра Беглова, а муниципальные выборы прошли с грубыми нарушениями избирательного законодательства. Более того, итоги голосования за муниципальных депутатов до сих пор не подведены. Победившие на выборах независимые кандидаты круглосуточно охраняют вход в помещения, где хранятся бюллетени, чтобы их не украли и не переписали результаты. Городской и центральный избиркомы в ситуацию не вмешиваются.