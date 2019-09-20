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Экономика
20 сентября 06:12

Госдума приняла законопроект о повышении акцизов на вино с 2020 года

Депутаты Госдумы утвердили законопроект об увеличении акцизов на вино, а также установлении ставок акцизов на все подакцизные товары, которые будут проиндексированы на 4% от значений 2021 года

Госдума приняла законопроект о повышении акцизов на вино с 2020 года

Депутаты Госдумы утвердили законопроект об увеличении акцизов на вино с 2020 года, а также установлении ставок акцизов на все подакцизные товары на 2022 год, которые будут проиндексированы на 4% от значений 2021 года.

Согласно законопроекту, акцизы на тихие вина вырастут с нынешних 18 рублей до 31 рубля за литр в 2020 году; до 32 рублей в 2021 году; до 33 рублей в 2022 году. На игристые вина акциз увеличится с 36 до 40 рублей, 42 и 43 рублей соответственно.

Законопроект уравнивает ставки акцизов на вина отечественного и заграничного производства. Однако для производителей вин из выращенного в России винограда предусмотрены налоговые вычеты при условии надлежащего использования подакцизного сырья, сообщает РИА Новости.

Для виноматериалов, виноградного и фруктового сусла ставка акциза будет увеличиваться с 31 рубля за литр в 2020 году до 33 рублей в 2022 году, а для винограда с 30 до 33 рублей за тонну.

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