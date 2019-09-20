«Совет женщин Владикавказа» попросили объявить Артемия Лебедева персоной нон грата в Северной Осетии
В организации отметили, что даже после личного визита в Беслан Артемий Лебедев «посчитал возможным для себя оскорбить пострадавших в теракте нецензурной и откровенной ложью»
Общественная организация «Совет женщин Владикавказа» попросила объявить известного дизайнера Артемия Лебедева персоной нон грата в Северной Осетии. Поводом недовольства женщин послужили его слова о «Матерях Беслана».
«Человек неуважительно отозвался о людях, которые уже 15 лет убиты горем. Его рекомендации по поводу „похоронили своих близких и забудьте“ - верх безнравственности», - сообщила «МБХ медиа» председатель совета Лариса Дзахова.
В организации отметили, что даже после личного визита в Беслан Артемий Лебедев «посчитал возможным для себя оскорбить пострадавших в теракте нецензурной и откровенной ложью».
Артемий Лебедев приезжал в Беслан 3 сентября – в очередную годовщину теракта в школе №1, в результате которого погибли 334 человека. Столичный дизайнер предложил пострадавшим в теракте «похоронить своих детей и жить дальше».