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20 сентября 00:02

Жители Бескудниково пожаловались на слишком громкие автобусы

Москвичи рассказали, что не могут спокойно спать из-за того, что из динамиков проезжающего мимо автобусов звучат слишком громкие объявления остановок. Такая ситуация сложилась из-за того, что звуковые системы расположены снаружи автобуса, а не внутри

Жители Бескудниково пожаловались на слишком громкие автобусы
Фото: m.2gis.ru

Жители Бескудниковского района Москвы пожаловались на громкоговорители в рейсовых автобусах, которые мешают им спать.

Москвичи рассказали, что уже месяц они не могут спокойно спать из-за того, что из динамиков проезжающего мимо автобусов звучат слишком громкие объявления остановок. Такая ситуация сложилась из-за того, что звуковые системы расположены снаружи автобуса, а не внутри.

«Просыпаешься ночью от страха, что уснул в автобусе», - сообщила одна из жительниц Бескудниково телеканалу «Москва 24».

Эксперты подтвердили превышение допустимых норм уровня шума вблизи жилых домов, которые производят автобусы. Так, уровень шума от громкоговорителей составляет 68,6 децибела при норме 55 децибел для жилой застройки.

В «Мосгортрансе» пообещали рассмотреть жалобы от москвичей и в случае необходимости принять меры, чтобы людям было комфортно.

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