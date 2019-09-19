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19 сентября 16:10

Провластные депутаты-самовыдвиженцы изменят регламент МГД ради создания фракции «Единой России»

Депутаты Мосгордумы нового созыва приняли в первом чтении поправки в собственный регламент, которые позволят сформировать фракцию партии «Единая Россия». Документ поддержали 24 депутата

Провластные депутаты-самовыдвиженцы изменят регламент МГД ради создания фракции «Единой России»
Фото: regnum.ru

Депутаты Мосгордумы нового созыва приняли в первом чтении поправки в собственный регламент, которые позволят сформировать фракцию партии «Единая Россия». Документ поддержали 24 депутата.

Изменения в регламент понадобились из-за того, что формально в Мосгордуму не избрался ни один представитель партии «Единая Россия». Кандидаты от партии власти из-за низкого рейтинга «ЕР» всю избирательную кампанию позиционировали себя как самовыдвиженцев. Действующий же регламент столичного парламента запрещает создавать фракции из депутатов, которые не были выдвинуты соответствующим объединением.

Вице-спикер МГД Степан Орлов заявил, что «Единая Россия» всегда имела свою фракцию, а значит «для соблюдения преемственности» должна иметь ее и сейчас. Оппозиционные депутаты выступили против такой инициативы.

Напомним, ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России» внесли пакет поправок в избирательное законодательство, которые запрещают партийным кандидатам участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев. По словам лидера эсеров Сергея Миронова, кандидаты от «ЕР», которые избрались как самовыдвиженцы, а затем объявили себя представителями партии власти, обманули и ввели в заблуждение избирателей.

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