Борис Титов предложил составить «черный список» российских судей
Уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов анонсировал создание «черного списка» судей. В этот рейтинг судей будут включать на основании результатов экспертной оценки судейских решений
Уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов анонсировал создание «черного списка» судей. В этот рейтинг судей будут включать на основании результатов экспертной оценки судейских решений.
Борис Титов в своем Facebook написал, что незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке, однако общественность вынуждена указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике, и «фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения».
Бизнес-омбудсмен также предложил ввести в России институт выборности судей.
Предложение Бориса Титова составить «черный список» судей связано с «громким, вопиющим по своей беззаконности» приговором актеру Павлу Устинову, которого приговорили к 3,5 годам лишения свободы за то, что он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии при задержании на акции протеста 3 августа. Судья Тверского суда Алексей Криворучко отказался смотреть видеозапись задержания актера, которая доказывает его не виновность.