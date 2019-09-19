В калининградской больнице в автомате электронной очереди появился вариант «Просто спросить»
В Калининграде в одной из городских больниц появился новый вид обращения в электронной очереди. Теперь посетители могут занять очередь для того, чтобы «просто спросить». Интернет-пользователи похвалили администрацию медицинского учреждения за юмор
Фото: ВКонтакте/Типичный Калининград
В Калининграде в одной из городских больниц появился новый вид обращения в электронной очереди. Теперь посетители могут занять очередь для того, чтобы «просто спросить».
Такой вид обращения, похоже, придумали специально для тех граждан, которые любят проходить в нужный кабинет без очереди со словами «мне только спросить».
В сообществе «Типичный Калининград» в соцсети «ВКонтакте» опубликована фотография автомата электронной очереди и талона с соответствующей надписью.
Интернет-пользователи похвалили администрацию медицинского учреждения за юмор.