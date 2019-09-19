Московские больницы из-за срыва госзакупок остались без вакцин от бешенства
В московских городских больницах минувшим летом возник дефицит вакцин от бешенства, которое, к слову, может привести к летальному исходу. Проблема возникла из-за того, что препараты просто не закупили
В московских городских больницах минувшим летом возник дефицит вакцин от бешенства, которое, к слову, может привести к летальному исходу. По предварительным данным, проблема возникла из-за того, что препараты просто не закупили.
Главред RT Маргарита Симоньян в своем телеграмм-канале со ссылкой на «влиятельную и обеспеченную московскую семью» сообщила, что в Морозовской детской городской больнице вакцин от бешенства нет уже год, потому что московские чиновники ее не закупили. В частных клиниках лекарство есть, но использовать врачи ее не могут.
Издание «Свободная пресса» сообщает, что только перед выборами в Мосгордуму столичные чиновники среагировали на жалобы граждан, после чего городской Департамент здравоохранения заявил, что закупки вакцин от бешенства не состоялись из-за отсутствия препарата у самих производителей.
Департамент здравоохранения сообщил, что в течение 2019 года опубликовал пять тендеров на поставку вакцины и иммуноглобулина от бешенства, однако производители и поставщики не приняли участие ни в одной конкурсной процедуре. Вакцинопрофилактика от бешенства пациентам проводилась остатками от 2018 года. 4 сентября Департамент здравоохранения Москвы повторно разместил извещение о проведении закупки вакцин от бешенства.
Что конкретно чиновники намерены предпринять, если и все последующие попытки провести аукцион по закупке вакцин от бешенства не состоятся, в мэрии не сообщили.
Между тем, статистика ВОЗ говорит, что 40% укушенных животными с подозрениями на бешенство – это дети до 15 лет. При этом немедленное и тщательное промывание раны от укуса животного может и не спасти жизнь человека.