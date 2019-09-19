Интересы Павла Устинова при рассмотрении жалобы на приговор будет представлять Анатолий Кучерена
Интересы актера Павла Устинова во время рассмотрения апелляции на его приговор в Мосгорсуде будет представлять адвокат Анатолий Кучерена, который возглавляет Общественный совет при МВД России
Интересы актера Павла Устинова во время рассмотрения апелляции на его приговор в Мосгорсуде будет представлять адвокат Анатолий Кучерена, который возглавляет Общественный совет при МВД России. Об этом сообщил руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.
«Мы попросили Анатолия Кучерену стать адвокатом Павла, он согласился. Мы надеемся, что он как высокий профессионал это дело сможет повернуть в сторону справедливости и правильного решения», - заявил Райкин «Интерфаксу».
Сам Анатолий Кучерена сообщил РБК, что будет защищать Павла Устинова вместе с его адвокатом Дмитрием Чешковым.
Рассмотрение жалобы Павла Устинова в Мосгорсуде назначено на 23 сентября.
Тверской райсуд Москвы приговорил Павла Устинова к 3,5 годам лишения свободы за нападение на сотрудника Росгвардии, у которого якобы оказалось вывихнуто плечо. Прокуратура требовала посадить актера на 6 лет.
В ходе разбирательства судья Алексей Криворучко скептически отнесся к показаниям свидетелей защиты, поскольку они «противоречат показаниям пострадавшего». Судья также отказался приобщать к делу видеозапись задержания Устинова, на которой видно, что он не оказывает никакого сопротивления, а пострадавший росгвардеец свободно пользуется своей вывихнутой рукой.
Приговор Устинову вызвал широкий общественный резонанс. За него вступились коллеги-актеры, священники, депутаты и даже секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. После серии пикетов в поддержку актера в Кремле заявили, что нужно «дождаться апелляции» по этому делу. Судя по всему, власти приняли решение освободить актера от уголовной ответственности во время рассмотрения его жалобы и сдвинуть акцент на то, что это не суд плохой, а адвокаты у обвиняемого плохо подготовленные.