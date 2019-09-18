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18 сентября 16:10

Национальный родительский комитет выступил против обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Авторы обращения считают, что выбор ЕГЭ по иностранному языку должен проводиться на добровольной основе, поскольку «Россия является великой независимой страной, а не колонией»

Национальный родительский комитет выступил против обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Национальный родительский комитет направил письмо главе Министерства просвещения Ольге Васильевой с просьбой отказаться от введения в школах обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

Авторы обращения считают, что выбор ЕГЭ по иностранному языку должен проводиться на добровольной основе, поскольку «Россия является великой независимой страной, а не колонией». Кроме того, обязательный экзамен по инязу противоречит Стратегии национальной безопасности России, сообщает РИА Новости.

Родители школьников также считают, что из-за обязательного ЕГЭ по иностранному языку им придется тратить больше денег на репетиторов для своих детей.

Председатель комитета Ирина Волынец в беседе с «Интерфаксом» заявила, что многие родители считают нереальным сдать ЕГЭ по иностранному языку ребенку из обычной, а не профильной школы, поскольку во многих из них уровень преподавания иняза довольно низкий.

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