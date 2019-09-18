Заправки «Газпром нефти» начали продавать бензин в рассрочку
Сеть автозаправочных станций «Газпром нефть» совместно с «БКС Банком» объявили о старте продаж бензина и дизельного топлива в рассрочку. Пока топливо в кредит будет доступно только для водителей службы такси Gett
Сеть автозаправочных станций «Газпром нефть» совместно с «БКС Банком» объявили о старте продаж бензина и дизельного топлива в рассрочку. Пока топливо в кредит будет доступно только для водителей службы такси Gett, но до конца текущего года такой возможностью смогут воспользоваться и остальные водители.
Лимит на карте рассрочки составит 15 тысяч рублей, а получить ее можно в приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от «Газпром нефти», сообщают «Ведомости».
Рассрочка предоставляется без процентов на время месячного льготного периода. После этого срока долг за топливо становится кредитом со ставкой 59% годовых.
В «Газпром нефти» заверили, что цены на бензин по карте рассрочки не будет отличаться от обычной.