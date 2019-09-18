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18 сентября 12:43

Специалисты предсказали рост смертности от рака в России на 20-30%

Профессор рассказал, что специалисты обращались с этой проблемой в Министерство здравоохранения, но в ответ им предложили подобрать альтернативные схемы лечения

Специалисты предсказали рост смертности от рака в России на 20-30%

Детская и взрослая смертность от онкологии в России может вырасти на 20-30%, если власти не изменят действующие правила закупки лекарств.

Глава Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан сообщил «Известиям», что после принятия ряда законов по лекарственному обеспечению в России стали исчезать препараты, необходимые ежедневно для лечения онкобольных. Масчан привел в пример препараты для проведения химиотерапии и лечения лимфобластных и миелобластных лейкозов. Проблемы возникли даже с 10%-м хлоридом натрия – простейшим средством сопроводительной терапии.

Профессор рассказал, что специалисты обращались с этой проблемой в Министерство здравоохранения, но в ответ им предложили подобрать альтернативные схемы лечения. «Это примерно то же самое, что сказать: "Если у вас нет парашюта, выбирайте альтернативные методы спасения"», - прокомментировал реакцию чиновников Алексей Масчан.

Профессор считает, что проблему с доступностью препаратов для онкобольных можно было бы решить через закупку препаратов государством и в последующем через изменение законодательства.

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