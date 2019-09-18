Жители Дагестана и Ингушетии меньше остальных россиян тратят на оплату ЖКУ
Жители южных республик меньше других россиян платят за жилищно-коммунальные услуги. Расходы на ЖКХ по итогам 2018 года составили только 5% от общих трат среднестатистической семьи из указанных регионов
Жители республик Дагестан и Ингушетия меньше других россиян платят за жилищно-коммунальные услуги. Расходы на ЖКХ по итогам 2018 года составили только 5% от общих трат среднестатистической семьи из указанных регионов.
Больше остальных за ЖКУ платят жители Камчатки и Магаданской области. У них эта статья расходов составляет 14% от среднего заработка.
В абсолютных цифрах расходы на «коммуналку» составляют для жителей Дагестана 2445 рублей в месяц, а для жителей Камчатки - 9750 рублей. В среднем российская семья тратит на ЖКУ 4385 рублей (9,6% от месячных доходов), сообщает РИА Новости.
В десятку регионов с наименьшими расходами на оплату ЖКУ также вошли Хакасия (в среднем 2560 рублей), Татарстан (3658 рублей), Чечня (3705 рублей), Забайкальский край (2982 рублей), Севастополь (3106 рублей), Новосибирская область (2658 рублей), Алтай (2374 рублей) и Башкортостан (3430 рублей).
Самые высокие затраты на «коммуналку» помимо Магаданской области и Камчатки у жителей Ямало-Ненецкого АО (8098 рублей), Коми (5280 рублей), Рязанской области (3361 рублей), Новгородской области (3991 рублей), Ленинградской области (5253 рублей), Чукотки (6815 рублей), Ставрополья (4621 рублей) и Смоленской области (3899 рублей).
Что касается республики Крым, то в этом регионе среднестатистическая семья тратит на ЖКУ 10% своего ежемесячного дохода, то есть 3396 рублей. В Москве коммуналка в среднем обходится в 6479 рублей в месяц.