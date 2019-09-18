Сценаристы сериала «Игра престолов» подписали письмо против политических репрессий в России
Сценаристы популярного американского сериала подписали открытое письмо против политических репрессий в России. Петиция была инициирована Группой поддержки гражданского общества
Сценаристы популярного американского сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс подписали открытое письмо против политических репрессий в России. Петиция была инициирована Группой поддержки гражданского общества, созданная экс-главой НК ЮКОС бизнесменом Михаилом Ходорковским.
По данным The Moscow Times, письмо против политических репрессий подписали 77 общественных деятелей, в том числе, актер и писатель Стивен Фрай, лауреат Нобелевской премии Герта Мюллер, бывшие президенты Ирландии, Литвы и Болгарии.
Авторы письма и подписанты называют себя жителями свободного мира и выражают обеспокоенность ситуацией в Москве и других российских городах. В письме говорится, что участник протестов всего лишь требовали от своих властей «прав, которые мы, жители свободного мира, принимаем как данность», сообщает «МБХ медиа».
В письме также говорится, что на фоне политических репрессий «режим президента» Владимира Путина пытается заручиться легитимностью в свободном мире, «где его коррумпированные представители держат свои деньги» и владеют недвижимостью.