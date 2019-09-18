Россиянам-банкротам разрешат не оплачивать автомобильные штрафы и налоги
Российским гражданам после прохождения процедуры личного банкротства разрешат не оплачивать долги по административным штрафам, в том числе автомобильным штрафам и налогам
Российским гражданам после прохождения процедуры личного банкротства разрешат не оплачивать долги по административным штрафам, в том числе автомобильным штрафам и налогам. Об этом говорится в законопроекте, который был рассмотрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
Этот законопроект вносит изменения в Бюджетный кодекс, которые расширяют список ситуаций, когда недоимки признаются безнадежными к взысканию, а гражданин освобождается от их выплаты. В перечень таких ситуаций внесли банкротство физических лиц, сообщил «Российской газете» сопредседатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
По данным издания, за минувший год российские суды освободили граждан-банкротов от задолженностей на общую сумму 153,7 млрд рублей. Всего процедурой личного банкротства воспользовались 41,8 тысячи граждан, а дела 18,5 тысяч из них после полного имущественного аудита были закрыты без взысканий в пользу кредиторов.