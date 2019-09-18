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Политика
18 сентября 00:24

Депутат МГД о «Яблока» сообщил главе Мосгоризбиркома, что будет добиваться его отставки

Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Максим Круглов во время церемонии вручения депутатских удостоверений заявил, что его фракция будет добиваться отставки председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова

Депутат МГД о «Яблока» сообщил главе Мосгоризбиркома, что будет добиваться его отставки

Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Максим Круглов во время церемонии вручения депутатских удостоверений заявил, что его фракция будет добиваться отставки председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Парламентарий возложил на него ответственность за тюремные сроки, которые получили участники массовых акций протеста причинами которых стал недопуск на выборы независимых кандидатов.

Видеозапись своего выступления Михаил Круглов опубликовал на своей странице в Facebook.

Валентин Горбунов вручал избранным 8 сентября депутатам Мосгордумы удостоверения кандидатов, а когда настала очередь Михаила Круглова, тот заявил, что вместе со своими соратниками будет добиваться его увольнения.

«Валентин Павлович, прежде чем вы вручите мне удостоверение, я должен сказать, что фракция «Яблоко» считает вас ответственным за то, что очень много молодых людей оказались в тюрьме, за то, что вы не смогли провести нормальные выборы. Мы будем добиваться вашей отставки!», - заявил депутат.

Председатель Мосгоризбиркома в ответ лишь слегка улыбнулся и не прокомментировал заявление оппозиционного депутата.

Напомним, что причиной массовых протестных акций в июле и августе этого года стал недопуск на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Любови Соболь, Юлии Галяминой и других. Избиркомы объявили тысячи собранных оппозиционерами подписей недействительными, а подписавшихся за них людей несуществующими. При этом власти отказались рассматривать заявления московских избирателей, которые подтверждали подлинность своих подписей за независимых кандидатов.

По итогам голосования в новый состав Мосгордумы избрались 25 самовыдвиженцев, поддержанных «Единой Россией», 13 кандидатов от КПРФ, четверо представителей «Яблока» и три кандидата «Справедливой России». Успех оппозиционных кандидатов во многом связан с проектом «Умное голосование», который запустила команда Алексея Навального.

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