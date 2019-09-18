«Справедливая Россия» предложила запретить партийным кандидатам баллотироваться самовыдвиженцами
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение коллег пакет законопроектов, корректирующие избирательную систему
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение коллег пакет законопроектов, корректирующие избирательную систему. Среди прочего справороссы предлагают ограничить право партийных кандидатов баллотироваться в качестве самовыдвиженцев. Таким приемом сейчас пользуются представители «Единой России», рейтинг которой среди населения сильно упал.
Депутаты от «СП» напомнили, что федеральный парламент и думы некоторых городов формируются в равной пропорции между депутатами, избираемыми по спискам политическим партий и в одномандатных округах. При этом действующее законодательство позволяет регионам доводить долю одномандатников до 75%.
Справороссы отметили, что такие пропорции менялись с подачи «Единой России», чьи кандидаты все чаще участвуют в выборах как самовыдвиженцы. «Ведь трудно проводить кандидатов по спискам партии, утвердившей позорную пенсионную реформу. Подобные уловки вводят в заблуждение избирателей. В ходе кампании кандидаты-одномандатники не афишируют принадлежность к партии, а избравшись, формируют фракции «ЕР»», - заяви Сергей Миронов.
Подготовленный пакет законопроектов должен пресечь такие уловки, чтобы выборная система «не перекраивалась под сиюминутные интересы одной партии».
Например, скандальные выборы в Мосгордуму проводились только по одномандатным округам, но формально в них не участвовало ни одного кандидата от «Единой России». Все единороссы в ходе агитационной кампании как могли открещивались от партии власти, а после подсчета голосов руководство «ЕР» объявило о полученном партией большинстве в столичном парламенте.
Вторая часть инициатив направлена на частичную отмену муниципального фильтра. В «СР» считают, что муниципальный фильтр не должен распространяться на кандидатов «хотя бы от парламентских партий».
Еще одно предложение оппозиционных депутатов – отмена досрочного голосования и голосования по открепительным удостоверениям на выборах всех уровней, которые способствуют нарушениям на выборах.