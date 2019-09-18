Меню
Политика
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
Политика
18 сентября 00:13

«Справедливая Россия» предложила запретить партийным кандидатам баллотироваться самовыдвиженцами

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение коллег пакет законопроектов, корректирующие избирательную систему

«Справедливая Россия» предложила запретить партийным кандидатам баллотироваться самовыдвиженцами

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение коллег пакет законопроектов, корректирующие избирательную систему. Среди прочего справороссы предлагают ограничить право партийных кандидатов баллотироваться в качестве самовыдвиженцев. Таким приемом сейчас пользуются представители «Единой России», рейтинг которой среди населения сильно упал.

Депутаты от «СП» напомнили, что федеральный парламент и думы некоторых городов формируются в равной пропорции между депутатами, избираемыми по спискам политическим партий и в одномандатных округах. При этом действующее законодательство позволяет регионам доводить долю одномандатников до 75%.

Справороссы отметили, что такие пропорции менялись с подачи «Единой России», чьи кандидаты все чаще участвуют в выборах как самовыдвиженцы. «Ведь трудно проводить кандидатов по спискам партии, утвердившей позорную пенсионную реформу. Подобные уловки вводят в заблуждение избирателей. В ходе кампании кандидаты-одномандатники не афишируют принадлежность к партии, а избравшись, формируют фракции «ЕР»», - заяви Сергей Миронов.

Подготовленный пакет законопроектов должен пресечь такие уловки, чтобы выборная система «не перекраивалась под сиюминутные интересы одной партии».

Например, скандальные выборы в Мосгордуму проводились только по одномандатным округам, но формально в них не участвовало ни одного кандидата от «Единой России». Все единороссы в ходе агитационной кампании как могли открещивались от партии власти, а после подсчета голосов руководство «ЕР» объявило о полученном партией большинстве в столичном парламенте.

Вторая часть инициатив направлена на частичную отмену муниципального фильтра. В «СР» считают, что муниципальный фильтр не должен распространяться на кандидатов «хотя бы от парламентских партий».

Еще одно предложение оппозиционных депутатов – отмена досрочного голосования и голосования по открепительным удостоверениям на выборах всех уровней, которые способствуют нарушениям на выборах.

Материалы по теме
Политтехнологи «повара Путина» предложили ликвидировать «Единую Россию» и создать две новые партии
Депутата от «ЕР» оштрафовали за совет гражданину «засунуть в задницу» резолюцию с требованием об отставке
Глава ЦИК сообщила о возбуждении 11 уголовных дел по фактам нарушений на выборах
Сейчас на главной
Авторская колонка
Неправильная страна
На днях через «Коммерсант» вроде как «утекли» подробности того, как с весны уже полным ходом готовят Белоруссию к поглощению нашей РосФедерацией. Всё втихаря, но на полном серьезе и собственно, ради одной цели — грёбаного «транзита», то есть возможности оставить Путина еще на пару сроков во главе «дорогих россиян» (а теперь еще и белорусов)
Рощин Алексей
«Вы не смогли провести нормальные выборы»
Горячие новости
«Вы не смогли провести нормальные выборы»
Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Максим Круглов во время церемонии вручения депутатских удостоверений заявил, что его фракция будет добиваться отставки председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова
Суд отменил приговор Михаилу Цакунову по делу о выбитом зубе полицейского
Горячие новости
Суд отменил приговор Михаилу Цакунову по делу о выбитом зубе полицейского
Петербургский горсуд удовлетворил апелляционную жалобу активиста на решение суда первой инстанции о штрафе в размере 100 тысяч рублей по делу о нападении на полицейского в ходе протестной акции «Он нам не царь»
Олег Дерипаска подал в краснодарский суд иски к британским изданиям Times и The Daily Telegraph
Горячие новости
Олег Дерипаска подал в краснодарский суд иски к британским изданиям Times и The Daily Telegraph
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите деловой репутации к трем британским изданиям, а также американскому журналу The Nation. Иск подан в Арбитражный суд Краснодарского края
Авторская колонка
Кривая шея
7 сентября накануне выборов в Мосгордуму Тимати и Гуф выпустили рекламную песню «Москва» и поставили рекорд, собрав за полтора дня миллион дизлайков. А спустя неделю после этого оппозиционный кандидат Роман Юнеман проиграл кандидату от власти Маргарите Русецкой в электронном голосовании
Латынина Юлия
Продолжительность жизни в России оказалась ниже официальных показателей
Горячие новости
Продолжительность жизни в России оказалась ниже официальных показателей
По версии правительства, родившийся в 2019 году «среднестатистический» россиянин проживет фантастические для России 74 года. При этом власти предпочитают умалчивать о том, в каком возрасте россияне умирают в настоящее время
Двойные стандарты
Горячие новости
Двойные стандарты
Глава муниципального совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин обратился в Следственный комитет России с просьбой провести проверку в отношении компании «Автодор» из-за парада городской техники, который прошел 14 сентября
Правительство поддержало новые ограничения на продажу алкоголя в кафе
Горячие новости
Правительство поддержало новые ограничения на продажу алкоголя в кафе
Правительство поддержало инициативу о введении запрета на продажу алкоголя в заведениях с залами обслуживания площадью менее 20 кв. м, которые расположены в жилых домах или на прилегающих к ним территориях
Чиновница в шоколаде
Горячие новости
Чиновница в шоколаде
Советник губернатора Ульяновской области по вопросам информационных технологий Светлана Опенышева может лишиться должности из-за своих фотографий в соцсети. Поводом для недовольства стал снимок чиновницы в «шоколадной» ванне
Жителям Москвы и Подмосковья пообещали третью волну «бабьего лета»
Горячие новости
Жителям Москвы и Подмосковья пообещали третью волну «бабьего лета»
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в столице ожидается потепление до 17 градусов. Погода будет солнечной, осадкой не ожидается
Павел Мамаев после выхода из колонии перейдет в самарские «Крылья Советов»
Горячие новости
Павел Мамаев после выхода из колонии перейдет в самарские «Крылья Советов»
Футболист сможет присоединиться к тренировкам сразу после освобождения по УДО, но в заявку команды его смогут включить только после открытия зимнего трансферного окна
В России установили самые высокие цены на новые смартфоны компании Apple
Горячие новости
В России установили самые высокие цены на новые смартфоны компании Apple
Стоимость нового смартфона компании Apple установленная российскими продавцами, оказалась самой высокой в мире. Самая доступная цена на установлена в Японии
Горячие новости
В Бурятии сотрудник Росгвардии призвал коллег не участвовать в разгоне протестных акций
Сотрудник Росгвардии из Бурятии Виктор Хоржиев записал видеообращение по поводу недавнего жесткого разгона стихийного митинга в Улан-Удэ, участники которого требовали отменить итоги мэрских выборов
Электронное голосование полностью скомпрометировано
Горячие новости
Электронное голосование полностью скомпрометировано
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального получил полный список зарегистрированных и допущенных к голосованию участников электронного голосования, которые впервые были применено в некоторых округах на выборах в Мосгордуму
Ад? Мосгорнотариат!
нотариусы
Ад? Мосгорнотариат!
Окончание избирательной кампании, не без скандалов, но сформировавшей МосГорДуму, вовсе не означает затухание активной политической жизни в столице. Только вот центр ее тяжести, похоже, переносится на предстоящие в конце сентября выборы президента и нового руководства МГНП
3,5 года колонии ни за что
Горячие новости
3,5 года колонии ни за что
Тверской районный суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Гособвинение просило для актера наказания в виде лишения свободы на 6 лет
Минтруда проведет эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели
Горячие новости
Минтруда проведет эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели
В Минтруда обсуждается вопрос о проведении эксперимента с четырехдневной рабочей неделей. Тестирование будет проводиться на предприятиях, которые входят в нацпроект по повышению производительности труда
В Красноярске при пожаре в многоквартирном доме погиб прокурор Лесосибирска и его семья
Горячие новости
В Красноярске при пожаре в многоквартирном доме погиб прокурор Лесосибирска и его семья
Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту пожара в многоквартирном жилом доме, в результате которого погибли восемь человек, в том числе четверо детей