Суд отменил приговор Михаилу Цакунову по делу о выбитом зубе полицейского
Петербургский горсуд удовлетворил апелляционную жалобу активиста на решение суда первой инстанции о штрафе в размере 100 тысяч рублей по делу о нападении на полицейского в ходе протестной акции «Он нам не царь»
Петербургский горсуд удовлетворил апелляционную жалобу активиста Михаила Цакунова на решение суда первой инстанции о штрафе в размере 100 тысяч рублей по делу о нападении на полицейского в ходе протестной акции «Он нам не царь».
Суд оправдал молодого человека, отметив, что потерпевший сотрудник МВД Александр Сухоруков постоянно путался в показаниях. «Сторона обвинения предложила посмотреть видео с моим задержанием. Прокурор отметила, что во время моего задержания я действительно не нанес ему повреждений», - рассказал Цакунов «МБХ медиа».
Гособвинение намерено обжаловать оправдательный приговор Михаилу Цакунову. В свою очередь адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман заявил, что будет добиваться реабилитации своего подзащитного.
Ранее суд оштрафовал Михаила Цакунова на 100 тысяч рублей, однако от уплаты штрафа он был освобожден в связи с тем, что провел под арестом 11 месяцев. Суд также постановил взыскать с обвиняемого 26 тысяч рублей в пользу пострадавшего полицейского на оплату стоматологических услуг. Полицейский утверждал, что участник акции протеста выбил ему зуб. Цакунов на это отметил, что силовик был в защитном шлеме, поэтому он никак не мог выбить ему зуб.