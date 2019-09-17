Меню
Общество
Андрей + Наиле = Роскомнадзор
Санкт-Петербург
Общество
17 сентября 17:08

Суд отменил приговор Михаилу Цакунову по делу о выбитом зубе полицейского

Петербургский горсуд удовлетворил апелляционную жалобу активиста на решение суда первой инстанции о штрафе в размере 100 тысяч рублей по делу о нападении на полицейского в ходе протестной акции «Он нам не царь»

Суд отменил приговор Михаилу Цакунову по делу о выбитом зубе полицейского
Фото: Медиазона

Петербургский горсуд удовлетворил апелляционную жалобу активиста Михаила Цакунова на решение суда первой инстанции о штрафе в размере 100 тысяч рублей по делу о нападении на полицейского в ходе протестной акции «Он нам не царь».

Суд оправдал молодого человека, отметив, что потерпевший сотрудник МВД Александр Сухоруков постоянно путался в показаниях. «Сторона обвинения предложила посмотреть видео с моим задержанием. Прокурор отметила, что во время моего задержания я действительно не нанес ему повреждений», - рассказал Цакунов «МБХ медиа».

Гособвинение намерено обжаловать оправдательный приговор Михаилу Цакунову. В свою очередь адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман заявил, что будет добиваться реабилитации своего подзащитного.

Ранее суд оштрафовал Михаила Цакунова на 100 тысяч рублей, однако от уплаты штрафа он был освобожден в связи с тем, что провел под арестом 11 месяцев. Суд также постановил взыскать с обвиняемого 26 тысяч рублей в пользу пострадавшего полицейского на оплату стоматологических услуг. Полицейский утверждал, что участник акции протеста выбил ему зуб. Цакунов на это отметил, что силовик был в защитном шлеме, поэтому он никак не мог выбить ему зуб.

Материалы по теме
Дизайнера, которому полицейские сломали ногу, оштрафовали за участие в митинге 27 июля
Илья Яшин попросил СКР проверить расходы на парад городской техники в Москве
Российские артисты запустили акцию в поддержку осужденного Павла Устинова
Сейчас на главной
Олег Дерипаска подал в краснодарский суд иски к британским изданиям Times и The Daily Telegraph
Горячие новости
Олег Дерипаска подал в краснодарский суд иски к британским изданиям Times и The Daily Telegraph
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите деловой репутации к трем британским изданиям, а также американскому журналу The Nation. Иск подан в Арбитражный суд Краснодарского края
Авторская колонка
Кривая шея
7 сентября накануне выборов в Мосгордуму Тимати и Гуф выпустили рекламную песню «Москва» и поставили рекорд, собрав за полтора дня миллион дизлайков. А спустя неделю после этого оппозиционный кандидат Роман Юнеман проиграл кандидату от власти Маргарите Русецкой в электронном голосовании
Латынина Юлия
Продолжительность жизни в России оказалась ниже официальных показателей
Горячие новости
Продолжительность жизни в России оказалась ниже официальных показателей
По версии правительства, родившийся в 2019 году «среднестатистический» россиянин проживет фантастические для России 74 года. При этом власти предпочитают умалчивать о том, в каком возрасте россияне умирают в настоящее время
Двойные стандарты
Горячие новости
Двойные стандарты
Глава муниципального совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин обратился в Следственный комитет России с просьбой провести проверку в отношении компании «Автодор» из-за парада городской техники, который прошел 14 сентября
Правительство поддержало новые ограничения на продажу алкоголя в кафе
Горячие новости
Правительство поддержало новые ограничения на продажу алкоголя в кафе
Правительство поддержало инициативу о введении запрета на продажу алкоголя в заведениях с залами обслуживания площадью менее 20 кв. м, которые расположены в жилых домах или на прилегающих к ним территориях
Чиновница в шоколаде
Горячие новости
Чиновница в шоколаде
Советник губернатора Ульяновской области по вопросам информационных технологий Светлана Опенышева может лишиться должности из-за своих фотографий в соцсети. Поводом для недовольства стал снимок чиновницы в «шоколадной» ванне
Жителям Москвы и Подмосковья пообещали третью волну «бабьего лета»
Горячие новости
Жителям Москвы и Подмосковья пообещали третью волну «бабьего лета»
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в столице ожидается потепление до 17 градусов. Погода будет солнечной, осадкой не ожидается
Павел Мамаев после выхода из колонии перейдет в самарские «Крылья Советов»
Горячие новости
Павел Мамаев после выхода из колонии перейдет в самарские «Крылья Советов»
Футболист сможет присоединиться к тренировкам сразу после освобождения по УДО, но в заявку команды его смогут включить только после открытия зимнего трансферного окна
В России установили самые высокие цены на новые смартфоны компании Apple
Горячие новости
В России установили самые высокие цены на новые смартфоны компании Apple
Стоимость нового смартфона компании Apple установленная российскими продавцами, оказалась самой высокой в мире. Самая доступная цена на установлена в Японии
Горячие новости
В Бурятии сотрудник Росгвардии призвал коллег не участвовать в разгоне протестных акций
Сотрудник Росгвардии из Бурятии Виктор Хоржиев записал видеообращение по поводу недавнего жесткого разгона стихийного митинга в Улан-Удэ, участники которого требовали отменить итоги мэрских выборов
Электронное голосование полностью скомпрометировано
Горячие новости
Электронное голосование полностью скомпрометировано
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального получил полный список зарегистрированных и допущенных к голосованию участников электронного голосования, которые впервые были применено в некоторых округах на выборах в Мосгордуму
Ад? Мосгорнотариат!
нотариусы
Ад? Мосгорнотариат!
Окончание избирательной кампании, не без скандалов, но сформировавшей МосГорДуму, вовсе не означает затухание активной политической жизни в столице. Только вот центр ее тяжести, похоже, переносится на предстоящие в конце сентября выборы президента и нового руководства МГНП
3,5 года колонии ни за что
Горячие новости
3,5 года колонии ни за что
Тверской районный суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Гособвинение просило для актера наказания в виде лишения свободы на 6 лет
Минтруда проведет эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели
Горячие новости
Минтруда проведет эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели
В Минтруда обсуждается вопрос о проведении эксперимента с четырехдневной рабочей неделей. Тестирование будет проводиться на предприятиях, которые входят в нацпроект по повышению производительности труда
В Красноярске при пожаре в многоквартирном доме погиб прокурор Лесосибирска и его семья
Горячие новости
В Красноярске при пожаре в многоквартирном доме погиб прокурор Лесосибирска и его семья
Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту пожара в многоквартирном жилом доме, в результате которого погибли восемь человек, в том числе четверо детей
Авторская колонка
Спас пациента - в тюрьму!
Простите, но я опять буду писать о том, что врачей продолжают сажать в тюрьму. Я понимаю, что за последние 2 года это стало такой рутиной, что список арестованных, осуждённых врачей уже исчисляется сотнями и что даже знаковые дела забываются за всё новыми и новыми. Но я всё равно буду об писать о «делах врачей»
Эрлих Алексей
А вдоль дороги мертвые с косами стоят
Горячие новости
А вдоль дороги мертвые с косами стоят
Деревянный силуэт смерти в черном балахоне, который держит в одной руке знак ограничения скорости до 60 километров в час, а в другой - косу, появился в ночь на 13 сентября. Его установили по заказу городской администрации
Российский самолет SSJ100 ждет ребрендинг из-за катастрофы в «Шереметьево»
Горячие новости
Российский самолет SSJ100 ждет ребрендинг из-за катастрофы в «Шереметьево»
Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о планах провести ребрендинг отечественного пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в московском аэропорту «Шереметьево»