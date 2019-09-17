Олег Дерипаска подал в краснодарский суд иски к британским изданиям Times и The Daily Telegraph
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите деловой репутации к трем британским изданиям, а также американскому журналу The Nation. Иск подан в Арбитражный суд Краснодарского края
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите деловой репутации к трем британским изданиям Times и The Daily Telegraph, а также американскому журналу The Nation. Иск подан в Арбитражный суд Краснодарского края.
Представитель миллиардера сообщил «Интерфаксу», что Минфин США в качестве обоснования введения санкций в отношении Олега Дерипаски ссылается только на три газетные статьи, которые были опубликованы в зарубежных СМИ более 10 лет назад. В этих статьях «под видом установленных фактов излагаются голословные обвинения» в адрес г-на Дерипаски, слухи и домыслы.
Санкции в отношении Олега Дерипаски и его основных структур власти США ввели в апреле 2018 года. Позже Минфин США снял ограничения в отношении «Русала» и En+, но оставил в силе персональные санкции против миллиардера.