Продолжительность жизни в России оказалась ниже официальных показателей
По версии правительства, родившийся в 2019 году «среднестатистический» россиянин проживет фантастические для России 74 года. При этом власти предпочитают умалчивать о том, в каком возрасте россияне умирают в настоящее время
Российские граждане в среднем живут на три года меньше, чем указывается в прогнозе правительства. Об этом сообщает «Независимая газета», которая решила перепроверить «оптимистичные» заявления властей в области демографии.
По версии правительства, родившийся в 2019 году «среднестатистический» россиянин проживет фантастические для России 74 года. При этом власти предпочитают умалчивать о том, в каком возрасте россияне умирают в настоящее время.
«НГ» со ссылкой на данные Росстата сообщает, что фактический возраст умерших россиян значительно отличается в меньшую сторону от прогнозного показателя ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), которым оперируют в правительстве. В последние годы разрыв между фактическим и прогнозным показателями составлял в среднем около трех лет. У мужчин этот разрыв составляет четыре года.
Например, по данным Росстата, в 2016 году фактический средний возраст умерших составлял 69 лет, фактический возраст умерших мужчин - 63 года, а женщин –75 лет. Ожидаемая продолжительность жизни в России составляла почти 72 года для всего населения, для мужчин – 66,5 года, для женщин – около 77 лет.
Перед повышением пенсионного возраста российские власти часто говорили об увеличении продолжительности жизни в стране, но при этом оперировали прогнозными показателями, а не фактическими, которые намного хуже. Так, по версии кабмина продолжительность жизни в стране за первое полугодие 2019 года выросла в среднем до 73,7 года (у женщин – до 78,5 года, а у мужчин – до 68,5 года).
Некоторые эксперты, в частности, сотрудник РАНХиГС Рамиль Хасанов, считает использование прогнозной оценки для принятия какого-либо государственного решения вполне логично, поскольку во всем мире ОПЖ считается адекватной интегральной характеристикой смертности.
Другие эксперты считают, что полноценный анализ демографической ситуации невозможен без учета и других показателей.