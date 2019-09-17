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Экономика
17 сентября 13:34

Продолжительность жизни в России оказалась ниже официальных показателей

По версии правительства, родившийся в 2019 году «среднестатистический» россиянин проживет фантастические для России 74 года. При этом власти предпочитают умалчивать о том, в каком возрасте россияне умирают в настоящее время

Продолжительность жизни в России оказалась ниже официальных показателей
Фото: news.yandex.ru

Российские граждане в среднем живут на три года меньше, чем указывается в прогнозе правительства. Об этом сообщает «Независимая газета», которая решила перепроверить «оптимистичные» заявления властей в области демографии.

По версии правительства, родившийся в 2019 году «среднестатистический» россиянин проживет фантастические для России 74 года. При этом власти предпочитают умалчивать о том, в каком возрасте россияне умирают в настоящее время.

«НГ» со ссылкой на данные Росстата сообщает, что фактический возраст умерших россиян значительно отличается в меньшую сторону от прогнозного показателя ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), которым оперируют в правительстве. В последние годы разрыв между фактическим и прогнозным показателями составлял в среднем около трех лет. У мужчин этот разрыв составляет четыре года.

Например, по данным Росстата, в 2016 году фактический средний возраст умерших составлял 69 лет, фактический возраст умерших мужчин - 63 года, а женщин –75 лет. Ожидаемая продолжительность жизни в России составляла почти 72 года для всего населения, для мужчин – 66,5 года, для женщин – около 77 лет.

Перед повышением пенсионного возраста российские власти часто говорили об увеличении продолжительности жизни в стране, но при этом оперировали прогнозными показателями, а не фактическими, которые намного хуже. Так, по версии кабмина продолжительность жизни в стране за первое полугодие 2019 года выросла в среднем до 73,7 года (у женщин – до 78,5 года, а у мужчин – до 68,5 года).

Некоторые эксперты, в частности, сотрудник РАНХиГС Рамиль Хасанов, считает использование прогнозной оценки для принятия какого-либо государственного решения вполне логично, поскольку во всем мире ОПЖ считается адекватной интегральной характеристикой смертности.

Другие эксперты считают, что полноценный анализ демографической ситуации невозможен без учета и других показателей.

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