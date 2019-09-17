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17 сентября 12:32

Илья Яшин попросил СКР проверить расходы на парад городской техники в Москве

Глава муниципального совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин обратился в Следственный комитет России с просьбой провести проверку в отношении компании «Автодор» из-за парада городской техники, который прошел 14 сентября

Илья Яшин попросил СКР проверить расходы на парад городской техники в Москве
Фото: Газета.ру

Глава муниципального совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин обратился в Следственный комитет России с просьбой провести проверку в отношении компании «Автодор» из-за парада городской техники, который прошел 14 сентября.

В параде городской и коммунальной техники было задействовано 700 машин. При этом в уставе «Автодора» участие в подобных мероприятиях не значится. Илья Яшин в своем заявлении в СКР указал, что вовлечение государственного учреждения в мероприятие, которое не имеет отношения к его уставной деятельности, имеет признаки преступления по статье «Нецелевое расходование бюджетных средств».

Илья Яшин отметил, что мэрия Москвы ради таких мероприятий перекрывает улицы в городе, ограничивает движение и тратить бюджетные средства, а потом обвиняет оппозицию в нанесении ущерба и пытается отсудить у них миллионы рублей.

Напомним, ранее «Автодор», «Мосгортранс» и другие государственные учреждения подали в суд на лидеров оппозиции с требованием взыскать с них ущерб, якобы нанесенный протестными акциями «За честные выборы». Самый крупный иск подал «Автодор» - на 11,5 млн рублей.

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