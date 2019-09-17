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Экономика
17 сентября 08:12

Правительство поддержало новые ограничения на продажу алкоголя в кафе

Правительство поддержало инициативу о введении запрета на продажу алкоголя в заведениях с залами обслуживания площадью менее 20 кв. м, которые расположены в жилых домах или на прилегающих к ним территориях

Правительство поддержало новые ограничения на продажу алкоголя в кафе

Правительство поддержало инициативу депутатов Госдумы РФ о введении запрета на продажу алкоголя в заведениях с залами обслуживания площадью менее 20 кв. м, которые расположены в жилых домах или на прилегающих к ним территориях.

В отзыве правительства говорится, что кабмин поддержит данную инициативу при условии ее доработки, сообщает «КоммерсантЪ».

Так, в правительстве считают, что ограничение по площади зала может негативно сказаться на рентабельности добросовестных владельцев заведений, а также ухудшить условия для ведения бизнеса.

Профильный комитет Госдумы по экономической политике рассмотрит законопроект об ограничении продажи алкогольных напитков в общественных заведениях 18 сентября.

Участники рынка говорят, что в случае принятия этого законопроекта по всей стране закроются минимум 10 тысяч заведений.

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