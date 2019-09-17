Ульяновской чиновнице пригрозили увольнением из-за фотографии в «шоколадной» ванне
Советник губернатора Ульяновской области по вопросам информационных технологий Светлана Опенышева может лишиться должности из-за своих фотографий в соцсети. Поводом для недовольства стал снимок чиновницы в «шоколадной» ванне
Советник губернатора Ульяновской области по вопросам информационных технологий Светлана Опенышева может лишиться должности из-за своих фотографий в соцсети. Поводом для недовольства стал снимок чиновницы в «шоколадной» ванне, который был сделан в Азербайджане. Фотография была подписана словами «Много шоколада не бывает».
Издание 73online сообщает, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назвал действия Светланы Опенышевой «чудачеством» и инициировал в ее отношении служебную проверку. Глава региона также высказался за увольнение своего советника.
«Когда говорим об открытости, это не значит показывать белье, а значит реагировать на проблемы. <...> Нужно быть скромнее, а не кичиться своим достатком», - заявили Сергей Морозов.
«Шоколадная» ванна, в которой сфотографировалась ульяновская чиновница, это нафталановая нефть, которая используется в лечебных целях.