Жителям Москвы и Подмосковья пообещали третью волну «бабьего лета»
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в столице ожидается потепление до 17 градусов. Погода будет солнечной, осадкой не ожидается
Фото: yandex.uz
Синоптики пообещали жителям Москвы и Московской области третью волну «бабьего лета».
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в столице ожидается потепление до 17 градусов. Погода будет солнечной, осадкой не ожидается.
В беседе с РБК метеоролог напомнил, что жители столичного региона уже насладились двумя периодами потепления - с 28 августа по 4 сентября и с 6 по 13 сентября.
С 27 сентября в столичном регионе похолодает, однако 2 октября москвичей вновь ждет небольшое потепление в связи с антициклоном.