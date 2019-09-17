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17 сентября 00:29

Павел Мамаев после выхода из колонии перейдет в самарские «Крылья Советов»

Футболист сможет присоединиться к тренировкам сразу после освобождения по УДО, но в заявку команды его смогут включить только после открытия зимнего трансферного окна

Павел Мамаев после выхода из колонии перейдет в самарские «Крылья Советов»

Бывший футболист «Краснодара» Павел Мамаев после освобождения из колонии подпишет контракт с самарскими «Крыльями Советов».

По данным издания «Спорт-Экспресс», футболист может присоединиться к тренировкам сразу после освобождения по УДО, но в заявку команды его смогут включить только после открытия зимнего трансферного окна.

Контракт Павла Мамаева с «Краснодаром» истекает в декабре текущего года, однако ранее боссы клуба изъявляли желание досрочно расторгнуть договор из-за его ареста.

Напомним, Павел Мамаев и футболист «Зенита» Александр Кокорин были осуждены на 1,5 года по делу о хулиганстве и нанесении побоев водителю телеведущей «Первого канала», чиновнику из Минпромторга и руководителю НАМИ.

6 сентября Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил ходатайства спортсменов об условно-досрочном освобождении. Их должны выпустить на свободу 17 сентября.

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