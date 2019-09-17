В России установили самые высокие цены на новые смартфоны компании Apple
Стоимость нового смартфона компании Apple установленная российскими продавцами, оказалась самой высокой в мире. Самая доступная цена на установлена в Японии
Стоимость нового смартфона компании Apple - iPhone 11 Pro Max, установленная российскими продавцами, оказалась самой высокой в мире. Самая доступная цена на iPhone 11 установлена в Японии, сообщается в исследовании PhoneArena.
Цена на iPhone 11 в США начинается от 699 долларов, а в Японии – 692 доллара (74,8 тысячи иен). Самый дорогой iPhone 11 продается в Норвегии по цене 8,49 тысяч норвежских крон (около 947 долларов). Российские ритейлеры установили минимальную цену на этот смартфон в размере 60 тысяч рублей (933 доллара).
При этом iPhone 11 Pro Max в самой дорогой версии на 512 гигабайт в России оказался самым дорогим. Его стоимость составляет 2053 доллара или 132 тысячи рублей. В США эта модель продается за 1449 долларов, а в Японии – 1460 долларов (157,8 тысячи иен).