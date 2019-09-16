В Бурятии сотрудник Росгвардии призвал коллег не участвовать в разгоне протестных акций
Сотрудник Росгвардии из Бурятии Виктор Хоржиев записал видеообращение по поводу недавнего жесткого разгона стихийного митинга в Улан-Удэ, участники которого требовали отменить итоги мэрских выборов
Сотрудник Росгвардии из Бурятии Виктор Хоржиев записал видеообращение по поводу недавнего жесткого разгона стихийного митинга в Улан-Удэ, участники которого требовали отменить итоги мэрских выборов.
Силовик назвал незаконными задержания участников протеста и призвал своих коллег не исполнять «заведомо преступные приказы» и не превышать свои полномочия. «Мы против репрессий, которые охватили наш город. Свободу политзаключенным. Задержания были все незаконными», - говорится в обращении Виктора Хоржиева.
В беседе с изданием «Сибирь.Реалии» сотрудник Росгвардии сообщил, что руководство пока ему не угрожало увольнением.
Стихийный митинг в Улан-Удэ начался 9 сентября после оглашения итогов мэрских выборов, победу на которых одержал провластный кандидат Игорь Шутенков. Местные жители требовали провести перевыборы мэра. 10 сентября силовики приступили к жесткому разгону стихийного протеста. Правоохранителям в форме помогали неизвестные люди в масках и с топорами.
15 сентября в Улан-Удэ прошел массовый согласованный митинг, в ходе которого граждане потребовали не только отмены итогов выборов, но и отставки главы Бурятии Алексея Цыденова. Губернатор лично посетил протестный митинг, но люди встретили его криками «Позор!».