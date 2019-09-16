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Политика
16 сентября 14:24

ФБК получил полный список избирателей, участвовавших в электронном голосовании

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального получил полный список зарегистрированных и допущенных к голосованию участников электронного голосования, которые впервые были применено в некоторых округах на выборах в Мосгордуму

ФБК получил полный список избирателей, участвовавших в электронном голосовании
Фото: xoroshiy.ru

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального получил полный список зарегистрированных и допущенных к голосованию участников электронного голосования, которые впервые были применено в некоторых округах на выборах в Мосгордуму.

Алексей Навальный отметил, что в их распоряжении оказались имена, даты рождения, телефоны и адреса электронной почты 12 тысяч человек. При этом в мэрии Москвы уверяли, что система электронного голосования будет защищена от взломов и утечек.

ФБК не планирует публиковать весь список, однако передаст его кандидату в Мосгордуму Роману Юнеману, который проиграл выборы в 30-м избирательном округе Маргарите Русецкой, которую поддерживала мэрия. Ее победа состоялась как раз за счет результатов электронного голосования. По словам Навального, Юнеман может организовать «нормальную честную проверку результатом электронного голосования».

«Кроме того, мы готовы передать список проголосовавших трём новым оппозиционным фракциям в МГД: коммунистам, ЯБЛОКО и СР, чтобы они проверили его в рамках парламентского контроля и расследования», - сообщил оппозиционер.

Со своей стороны Алексей Навальный назвал электронное голосование изначально жульнической затеей и новым способом вброса голосов за провластных кандидатов. Напомним, что во всех трех округах, где применялось электронное голосование, победили именно представители власти и с аномальными результатами.

Фонд борьбы с коррупцией потребовал отменить результаты электронного голосования и не применять его в будущем ни на одних выборах.

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