Московский суд приговорил к 3,5 годам актера Павла Устинова за «вывих плеча росгвардейца»
Тверской районный суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Гособвинение просило для актера наказания в виде лишения свободы на 6 лет
Тверской районный суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Гособвинение просило для актера наказания в виде лишения свободы на 6 лет.
По версии следствия, Павел Устинов принимал участие в несанкционированной акции протеста 3 августа в Москве и «вывихнул плечо» сотруднику Росгвардии Александру Лягину. Следствие утверждает, что Устинов был активным участником митинга и оказывал сопротивление при задержании.
Павел Устинов не признал своей вины и заявил, что не участвовал в акции, а стоял в стороне с телефоном в руках и ждал друга. Затем к нему подбежали несколько силовиков, повалили на землю и стали бить дубинкой. Сопротивления актер не оказывал.
Видеозапись задержания Павла Устинова опубликована в интернете и доказывает, что актер действительно не оказывал никакого сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Более того, сотрудник Росгвардии на видео волне нормально двигает «вывихнутой» рукой и даже помогает коллегам поднять Устинова с земли. Однако судья, рассматривавший дело, отказался смотреть видеозапись задержания актера.
Оппозиционер Алексей Навальный отметил, что 3,5 года колонии Павлу Устинову назначил судья Сергей Криворучко из «списка Магнитского», который несколько раз признавал политика виновным по административным делам.