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16 сентября 10:24

Минтруда проведет эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели

В Минтруда обсуждается вопрос о проведении эксперимента с четырехдневной рабочей неделей. Тестирование будет проводиться на предприятиях, которые входят в нацпроект по повышению производительности труда

Минтруда проведет эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели

В Минтруда России обсуждается вопрос о проведении эксперимента с четырехдневной рабочей неделей. Тестирование будет проводиться на предприятиях, которые входят в нацпроект по повышению производительности труда.

Замглавы Минэкономразвития Петр Засельский сообщил «Известиям», что делать окончательный вывод о сокращении рабочей недели на один день можно будет после того, как эту схему опробуют на большом количестве предприятий. Пока же эксперты не видят ничего катастрофичного в четырехдневной неделе.

Засельский отметил, что на некоторых предприятиях сотрудники «30–40% времени ничего не делают», а задача властей состоит в том, чтобы сделать рабочий день полезным.

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