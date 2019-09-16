Минтруда проведет эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели
В Минтруда обсуждается вопрос о проведении эксперимента с четырехдневной рабочей неделей. Тестирование будет проводиться на предприятиях, которые входят в нацпроект по повышению производительности труда
В Минтруда России обсуждается вопрос о проведении эксперимента с четырехдневной рабочей неделей. Тестирование будет проводиться на предприятиях, которые входят в нацпроект по повышению производительности труда.
Замглавы Минэкономразвития Петр Засельский сообщил «Известиям», что делать окончательный вывод о сокращении рабочей недели на один день можно будет после того, как эту схему опробуют на большом количестве предприятий. Пока же эксперты не видят ничего катастрофичного в четырехдневной неделе.
Засельский отметил, что на некоторых предприятиях сотрудники «30–40% времени ничего не делают», а задача властей состоит в том, чтобы сделать рабочий день полезным.