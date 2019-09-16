В Красноярске при пожаре в многоквартирном доме погиб прокурор Лесосибирска и его семья
Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту пожара в многоквартирном жилом доме, в результате которого погибли восемь человек, в том числе четверо детей
Фото: Вести.ру
Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту пожара в многоквартирном жилом доме, в результате которого погибли восемь человек, в том числе четверо детей.
Дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности. Основные версии следствия – это неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.
По уточненным данным, при пожаре погибли прокурор города Лесосибирск и его семья.
Пожар произошел в квартире на третьем этаже в доме на улице Гусарова поздно вечером 15 сентября.