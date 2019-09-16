В Архангельске чиновники установили дорожный знак в виде «смерти с косой»
Деревянный силуэт смерти в черном балахоне, который держит в одной руке знак ограничения скорости до 60 километров в час, а в другой - косу, появился в ночь на 13 сентября. Его установили по заказу городской администрации
Фото: НТВ
В Архангельске на Ленинградском проспекте появился необычный дорожный знак. Он выполнен в виде «смерти с косой».
Деревянный силуэт смерти в черном балахоне, который держит в одной руке знак ограничения скорости до 60 километров в час, а в другой - косу, появился в ночь на 13 сентября.
«Комсомольская правда» сообщает, что такой необычный знак ограничения скорости заказали и установили по инициативе местных властей. Из бюджета на эти цели было потрачено 94 тысячи рублей.
В мэрии сообщили, что такой знак привлечет внимание автомобилистов и напомнит им о «бесценности жизни».