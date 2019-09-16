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16 сентября 00:18

Российский самолет SSJ100 ждет ребрендинг из-за катастрофы в «Шереметьево»

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о планах провести ребрендинг отечественного пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в московском аэропорту «Шереметьево»

Российский самолет SSJ100 ждет ребрендинг из-за катастрофы в «Шереметьево»

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о планах провести ребрендинг отечественного пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в московском аэропорту «Шереметьево».

«Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать», - заявил глава «Ростеха» в интервью РБК.

Сергей Чемезов на вопрос журналиста о технических претензиях к «суперджету» ответил, что у новейшего российского самолета есть «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут». Однако для того, чтобы лайнер уверенно работал, на него должен быть спрос со стороны авиакомпаний.

Напомним, 5 мая 2019 года самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, попал в грозовой фронт, в результате чего у лайнера отключилась автоматика. Пилоты решили вернуться в «Шереметьево», но в ходе посадки в ручном режиме ударились о ВПП, после чего хвост самолета загорелся. В результате происшествия погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.

После трагедии в «Шереметьево» некоторые эксперты и пилоты стали критиковать «суперджет» за недоработки.

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