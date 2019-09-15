Владельцы устричных ферм в Крыму пожаловались на «репрессии» Росприроднадзора
В Крыму владельцы предприятия по разведению устриц и мидий пожаловались на притеснения со стороны Росприроднадзора. Фермеры возмущены тем, что по количеству надзорных требований их фактически приравняли к нефтяникам.
В Крыму владельцы предприятия по разведению устриц и мидий пожаловались на притеснения со стороны Росприроднадзора. Фермеры возмущены тем, что по количеству надзорных требований их фактически приравняли к нефтяникам.
Черноморское объединение предприятий марикультуры, Южная ассоциация рыбоводов и Крымская ассоциация аквакультуры направили письмо главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с жалобой на крымское управление Росприроднадзора. В обращении говорится, что в августе и сентябре 2019 года все аквакультурные предприятия Севастополя и Крыма получили от ведомства уведомления о возбуждении против них административных дел. Поводом для заведения дел стал тот факт, что они не получили заключения государственной экологической экспертизы для размещения мидийных и устричных ферм во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне, сообщает РБК.
Владельцы устричных и мидийных ферм назвали действия Росприроднадзора «репрессиями» и возмутились тем, что к них применяются надзорные требования как для нефтепроводов. Фермеры считают, что процедура экологической экспертизы должна быть усовершенствована.