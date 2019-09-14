Издание ПАСМИ составило рейтинг самых мягких приговоров по коррупционным делам
Издание ПАСМИ («Первое антикоррупционное СМИ») решило на регулярной основе составлять рейтинг судей, которые выносят абсурдные приговоры по коррупционным делам, дискредитирующие систему правосудия и власть в целом
Издание ПАСМИ («Первое антикоррупционное СМИ») решило на регулярной основе составлять рейтинг судей, которые выносят абсурдные приговоры по коррупционным делам, дискредитирующие систему правосудия и власть в целом. Речь идет о приговорах, которые явно не соответствуют содеянному.
В рамках подготовки рейтинга журналисты обнародовали имена пяти судей, которые, судя по приговорам, явно встают на сторону обвиняемых. Как оказалось, к крупным взяточникам отдельные судьи применяют слишком мягкие наказания, которые несоизмеримы с суммой нанесенного ущерба.
Первый рейтинг ПАСМИ возглавил судья Центрального райсуда Хабаровска Алексей Будаев (председатель суда — Дмитрий Мартынов). Будаев рассматривал дело заместителя главы ФГУП «Дальспецстрой» при Спецстрое России Михаила Гельмана, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при строительстве космодрома «Восточный». Ущерб по делу следствие оценило в 800 млн рублей. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы, однако Гельмана приговорили к 6 годам и 3 месяцам колонии, а уже через два месяца после вступления приговора в силу он получил право на УДО. Кроме того, судья Будаев наложил арест на имущество обвиняемого, но в размере всего 25 млн рублей.
На втором месте оказалась судья Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга Светлана Резникова (председатель суда Валерий Тарасов), которая вела дело замдиректора ФСИН РФ Николая Баринова. По версии следствия, силовик получил взятку в размере 44 млн рублей от подрядчиков строительства СИЗО «Кресты-2». Баринов получил 3 года и 6 месяцев условного срока, а также штраф в размере 950 тысяч рублей.
Еще один фигурант рейтинга - судья Сосновского райсуда Челябинской области Асхат Закиров (председатель суда Ольга Шпигун). Этот судья приговорил к 4 годам лишения свободы главу Алишевского сельского поселения Сосновского района Челябинской области Раиля Габитова. В деле чиновника фигурировало более 40 эпизодов незаконного выделения земельных участков.
Cудья Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга Антон Савленков (председатель суда Елена Горбунова) попал в рейтинг ПАСМИ из-за приговора сотрудникам налоговой инспекции северной столицы Ирине Парыгиной и Игорю Корниенко. Налоговики обвинялись в хищении 245 млн рублей из бюджета путем обмана работников налоговых органов при возмещении НДС во время проведения сделок через подконтрольные им фирмы. Судья Савленков приговорил налоговиков к 3 годам 9 месяцам колонии, но они были освобождены в зале суда по закону «день за полтора).
Cудья Первомайского районного суда Краснодара Николай Щелочков назначил наказание в виде одного года условно бывшей замглавы администрации Краснодара Дине Бойченко, которая без проведения аукциона заключила договор купли-продажи муниципальной земли площадью более 17 тыс. кв. метров с супругой бывшего вице-губернатора региона Юрия Гриценко. Участок продали всего за 370 тысяч рублей при оценочной стоимости в размере 25 млн рублей.