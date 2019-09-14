Меню
Общество
Американская корпорация Boeing на грани разорения
Общество
14 сентября 09:47

Издание ПАСМИ составило рейтинг самых мягких приговоров по коррупционным делам

Издание ПАСМИ («Первое антикоррупционное СМИ») решило на регулярной основе составлять рейтинг судей, которые выносят абсурдные приговоры по коррупционным делам, дискредитирующие систему правосудия и власть в целом

Издание ПАСМИ составило рейтинг самых мягких приговоров по коррупционным делам

Издание ПАСМИ («Первое антикоррупционное СМИ») решило на регулярной основе составлять рейтинг судей, которые выносят абсурдные приговоры по коррупционным делам, дискредитирующие систему правосудия и власть в целом. Речь идет о приговорах, которые явно не соответствуют содеянному.

В рамках подготовки рейтинга журналисты обнародовали имена пяти судей, которые, судя по приговорам, явно встают на сторону обвиняемых. Как оказалось,  к крупным взяточникам отдельные судьи применяют слишком мягкие наказания, которые несоизмеримы с суммой нанесенного ущерба.

Первый рейтинг ПАСМИ возглавил судья Центрального райсуда Хабаровска Алексей Будаев (председатель суда — Дмитрий Мартынов). Будаев рассматривал дело заместителя главы ФГУП «Дальспецстрой» при Спецстрое России Михаила Гельмана, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при строительстве космодрома «Восточный». Ущерб по делу следствие оценило в 800 млн рублей. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы, однако Гельмана приговорили к 6 годам и 3 месяцам колонии, а уже через два месяца после вступления приговора в силу он получил право на УДО. Кроме того, судья Будаев наложил арест на имущество обвиняемого, но в размере всего 25 млн рублей.

На втором месте оказалась судья Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга Светлана Резникова (председатель суда Валерий Тарасов), которая вела дело замдиректора ФСИН РФ Николая Баринова. По версии следствия, силовик получил взятку в размере 44 млн рублей от подрядчиков строительства СИЗО «Кресты-2». Баринов получил 3 года и 6 месяцев условного срока, а также штраф в размере 950 тысяч рублей.

Еще один фигурант рейтинга - судья Сосновского райсуда Челябинской области Асхат Закиров (председатель суда Ольга Шпигун). Этот судья приговорил к 4 годам лишения свободы главу Алишевского сельского поселения Сосновского района Челябинской области Раиля Габитова. В деле чиновника фигурировало более 40 эпизодов незаконного выделения земельных участков.

Cудья Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга Антон Савленков (председатель суда Елена Горбунова) попал в рейтинг ПАСМИ из-за приговора сотрудникам налоговой инспекции северной столицы Ирине Парыгиной и Игорю Корниенко. Налоговики обвинялись в хищении 245 млн рублей из бюджета путем обмана работников налоговых органов при возмещении НДС во время проведения сделок через подконтрольные им фирмы. Судья Савленков приговорил налоговиков к 3 годам 9 месяцам колонии, но они были освобождены в зале суда по закону «день за полтора).

Cудья Первомайского районного суда Краснодара Николай Щелочков назначил наказание в виде одного года условно бывшей замглавы администрации Краснодара Дине Бойченко, которая без проведения аукциона заключила договор купли-продажи муниципальной земли площадью более 17 тыс. кв. метров с супругой бывшего вице-губернатора региона Юрия Гриценко. Участок продали всего за 370 тысяч рублей при оценочной стоимости в размере 25 млн рублей.

Материалы по теме
Долг сдал — долг принял
Российские суды на 84% укомплектованы выходцами из прокуратуры и полиции
Старушка на миллиард
Сейчас на главной
Золотая парковка
Горячие новости
Золотая парковка
Департамент транспорта Москвы решил отдать часть парковочных мест в центре столицы таксистам. Речь идет о зонах, парковка в которых стоит для простых автомобилистов 250 и 380 рублей в час. Такси там будут парковаться бесплатно
«Дорогая правоохранительная система, ты ж сегодня что делаешь?»
Горячие новости
«Дорогая правоохранительная система, ты ж сегодня что делаешь?»
Глава государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назвал «позорными» уголовные дела против режиссера Кирилла Серебренникова и основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви
Региональным столицам выделят 2 трлн рублей на обновление общественного транспорта
Горячие новости
Региональным столицам выделят 2 трлн рублей на обновление общественного транспорта
Правительство планирует направить 2 трлн рублей на реализацию масштабной программы обновления наземного общественного транспорта в регионах
9–10 октября 2019 года в Москве состоится секционное заседание «Творческое наследие семьи Рерихов: мост культур»
Горячие новости
9–10 октября 2019 года в Москве состоится секционное заседание «Творческое наследие семьи Рерихов: мост культур»
Многогранность этого наследия сложилась из выдающихся достижений представителей этой семьи, каждый из которых был личностью мирового масштаба
СКР возбудил дело по факту махинаций с пенсионными накоплениями граждан
Горячие новости
СКР возбудил дело по факту махинаций с пенсионными накоплениями граждан
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан. Ущерб следователи оценили в несколько миллиардов рублей
Роскомнадзор по требованию ФСБ может заблокировать еще два защищенных мессенджера
Горячие новости
Роскомнадзор по требованию ФСБ может заблокировать еще два защищенных мессенджера
ФСБ обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать на территории страны два защищенных сервиса по обмену сообщениями - Mailbox.org и Scryptmail.com
Авторская колонка
Заметки узника «Матросской тишины» и «Лефортово»
«Матросская тишина» холодно приняла меня. Очень долго оформляли документы на входе. Мои вещи так и не вернулись из «Бутырки». В камеру 727 нам подселили 3-го человека
Шестун Александр
Эксперты Росстандарта выявили недолив топлива на каждой пятой заправке
Горячие новости
Эксперты Росстандарта выявили недолив топлива на каждой пятой заправке
Согласно проведенному исследованию, в 19% (каждая пятая) проведенных АЗС зафиксирован недолив топлива, а 9% качество бензина не соответствует стандартам
Глава банка ВТБ предложил освободить от уплаты налогов россиян с низкими доходами
Горячие новости
Глава банка ВТБ предложил освободить от уплаты налогов россиян с низкими доходами
Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить российских граждан с низкими доходами от уплаты налогов
Сажали, сажают и будут сажать
Горячие новости
Сажали, сажают и будут сажать
Депутаты Госдумы РФ отклонили законопроект о декриминализации статьи Уголовного кодекса о неоднократных нарушениях организации или проведения акции, которую называют «дадинской» по имени активиста Ильдара Дадина
Авторская колонка
Москва - столица всей Земли
Вот некоторые люди, я сам встречал, удивляются - зачем Москва так похорошела. Зачем в нашем климате все эти широченные тротуары, по которым удобно ездить только хипстерам на самокатах и фрикам на мотоколесах. Зачем деревца в кадках, из которых сыпятся опилки, зачем скамейки на которых неудобно сидеть зимой - жопа примерзает
Лукьяненко Сергей
Москвичам стали предлагать платные места в очереди за новым iPhone 11
Горячие новости
Москвичам стали предлагать платные места в очереди за новым iPhone 11
Спустя сутки после презентации компанией Apple новых смартфонов iPhone 11 жители Москвы стали продавать в интернете места в очереди за гаджетами, которые пока еще не поступили в продажу
Перестарались
Горячие новости
Перестарались
Пятеро российских губернаторов, победивших на выборах 8 сентября, набрали больше голосов, чем президент России на выборах в 2018 году. Тогда Кремль ставил задачу привести Путина к победе с результатом не менее 70% голосов
Следователи проводят обыски в региональных штабах Алексея Навального
Горячие новости
Следователи проводят обыски в региональных штабах Алексея Навального
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в штабы Алексея Навального в Екатеринбурге, Кургане, Челябинске, Тюмени и других городах. Обыски также прошли по месту жительства сотрудников штабов
Депутаты потребовали отставки главы Мосгоризбиркома
Горячие новости
Депутаты потребовали отставки главы Мосгоризбиркома
Депутаты нового созыва Московской городской думы от КПРФ потребовали отправить в отставку председателя столичного избиркома Валентина Горбунова. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook депутата Валентины Шуваловой
Счетная палата выявила нарушения на миллионы рублей при осуществлении госзакупок
Горячие новости
Счетная палата выявила нарушения на миллионы рублей при осуществлении госзакупок
Счетная палата выявила более 400 нарушений в сфере государственных закупок, которые обошлись федеральному бюджету в 19 млн рублей. Об этом говорится в докладе ведомства Алексея Кудрина
Суд вернул дело «Седьмой студии» в прокуратуру и отменил обвиняемым меру пресечения
Горячие новости
Суд вернул дело «Седьмой студии» в прокуратуру и отменил обвиняемым меру пресечения
Мещанский суд Москвы отменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам, после чего отправил материалы дела обратно в прокуратуру для устранения нарушений
Роскомнадзор отказался разбираться со «сливом» персональных данных участников митингов
Горячие новости
Роскомнадзор отказался разбираться со «сливом» персональных данных участников митингов
Роскомнадзор отказался проводить внеплановую проверку по факту публикации персональных данных участников протестных митингов в Telegram-канале «Товарищ майор»